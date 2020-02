Manny Barreda, protagonista en el título 12 de Tomateros de Culiacán

El lanzador reconoce que en este campeonato sintió un mayor compromiso como parte de la rotación abridora

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El as de la rotación de los Tomateros de Culiacán, Manny Barreda, habló acerca del decimosegundo campeonato guinda, del cual fue protagonista.

En temporada regular este invierno, Manny vio actividad en seis aperturas, en las que consiguió 2.91 de efectividad durante 34 innings lanzados.

El lanzador comentó que, a diferencia del primer título con los guindas en el que fungió como relevista, en este campeonato sintió un mayor compromiso como parte de la rotación abridora.

“En el 2014-2015 me tocó ser campeón como relevo, es un poco distinto ya con el rol de abridor yo creo que, quieras o no, es un poquito más importante el rol que tengo ahorita, los juegos llevarlos a un sexto, séptimo inning para que el equipo se mantenga y así poder ayudarnos”.

“Yo recuerdo muy bien ese primer playoff que me tocó con Tomateros, y sí tenía un rol importante en el equipo como relevo, pero yo creo que el que tengo hoy como abridor es mucho más importante, es un compromiso más grande”, aseguró.

Barreda, que lució esta postemporada con récord de tres victorias a cambio de una derrota, y acumuló apenas 2.40 de promedio de carreras limpias admitidas en 30 entradas, calificó como difícil su última apertura de la Serie Final. No obstante, aportar al equipo desde el montículo en ese importante duelo lo mantenía enfocado.

“El quinto juego de la final fue bastante difícil, pero algo que me ayudó a mantener el enfoque era que sabía que el equipo estaba batallando y yo tenía que ayudarnos a tener el juego ahí, cerrado una o dos carreras, tarde o temprano teníamos que anotar y así sucedió”, recordó sobre el duelo.

“Yo no me quería salir después del séptimo inning, tuvimos una larga plática Benjamín y yo, y al final de cuentas se decidió lo mejor, que era sacarme del juego y entrar con el relevo, teníamos toda la confianza y al final de cuentas ganamos que era lo importante”, expresó.

Por su parte, el “Manny” comentó que, a pesar de las rachas negativas en el terreno de juego, lo más complicado que el equipo atravesó en la temporada, sin duda, fue la muerte del coach Leo Valenzuela.

“El fallecimiento de Leo Valenzuela fue algo de lo que más nos afectó, la racha de juegos perdidos o las rachas que teníamos sin poder anotar carreras, creo que eso es parte del juego y cada equipo está preparado para sobreponerse a algo así, pero cuando fallece Leo algo sucedió en el equipo, sí estábamos muy afectados, muy tristes, perdimos a un miembro de nuestra familia, pero eso nos juntó un poquito más, este equipo lo que tenía era muy buena química y todos teníamos un rol muy importante en el equipo”, aseveró.

Sobre que ha sido parte de los peloteros que han conseguido tres campeonatos para Tomateros de Culiacán en los últimos 6 años, Barreda se mostró contento, y además orgulloso de compartir el éxito con compañeros guindas que conoce desde hace ya bastante tiempo.

“Es algo muy bonito ser parte de una dinastía como se dice, sí llevamos tres campeonatos, aunque a mí no me tocó participar en el segundo, estuve ahí como parte del equipo, y sí es algo muy bonito, me tocó a mí ser parte del primero. Ramiro Peña, Ali Solís, Joey Meneses, Rico Noel, somos gente que hemos jugado desde mucho tiempo juntos, y aunque tuve una ausencia de un año, siempre fueron mis compañeros y siempre platicábamos, es muy bonito conocer a compañeros por tanto tiempo y tener tanto éxito juntos”, dijo.

Finalmente, Barreda reconoció el apoyo de la Nación Guinda, dentro y fuera del estadio, como parte fundamental del decimosegundo título.

“La afición guinda es gran parte de este campeonato, para nosotros es muy importante tener una afición que nos apoye tanto y nos exija tanto, es muy bonito ver cómo el estadio está lleno día tras día, y como también viajan a los juegos de visita, para un visitante que viene a nuestro estadio y ve a una afición que nos apoye tanto debe de ser intimidante y los resultados están ahí”, puntualizó.

