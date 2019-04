Manny Barreda va con todo en el verano

El as del montículo de los Tomateros de Culiacán espera tener una buena actuación en la LMB con Toros de Tijuana

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El as de la rotación de los Tomateros de Culiacán, Manny Barreda, inició con el pie derecho la temporada 2019 de la Liga Mexicana de Beisbol, con los Toros de Tijuana.

A pesar de no llevarse la victoria en su primera apertura, se convirtió en el líder en ponches en la historia del conjunto fronterizo, alcanzando 195 abanicados de por vida en el circuito veraniego, luego de recetar ocho chocolates en el tercer juego de la serie contra Generales de Durango, el pasado 7 de abril en Tijuana, Baja California.

El lanzador derecho comentó que los principales objetivos en esta edición son mantenerse saludable y obtener buenos resultados.

“Espero primeramente tener una temporada saludable, creo que si tengo salud el resto de las cosas caerán en su lugar. Espero también terminar con números positivos, sé que está liga es un poco diferente ya que aquí es una liga inclinada al bateo, pero igual quiero terminar con números similares a los de invierno”, expresó.

Barreda, de 30 años de edad, aseguró que se encuentra en buena forma física, agregando que tiene confianza en el buen trabajo que puede hacer una vez más en el verano.

“Anímicamente me siento muy feliz, me siento muy motivado con lo que pude hacer este verano, es algo que me trae mucha confianza. Físicamente también me siento muy bien, el trabajo que hice durante la pretemporada fue poco ya que venía de jugar bastante beisbol en lo que fue el invierno; creo que el tomar la cosas con calma me ayudará ya que es una temporada bastante larga”, puntualizó.

La anterior edición con Tomateros, el oriundo de Sahuarita, Arizona, tuvo un récord de 5-3 en 11 aperturas; acumuló una efectividad de 2.63 que lo colocó en el segundo lugar del departamento y además otorgó 40 ponches, con lo que pudo demostrar nuevamente su nivel en LMP.

“Para mí fue algo muy importante regresar a Culiacán y tener una buena temporada y aunque no pudimos lograr el objetivo de ganar el campeonato creo que pude demostrar que puedo ser una pieza más en el equipo, espero repetir esos resultados aquí con Toros de Tijuana”, finalizó.