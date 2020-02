Mantiene SSP en la banca a policías por caso Sanalona; no los separa del cargo porque no hay delito comprobado

Cristóbal Castañeda Camarillo dijo que la Fiscalía ya tomó la declaración a unos ocho elementos que participaron en el punto de revisión en el que sucedieron los hechos, en las inmediaciones de la presa Sanalona

José Abraham Sanz

05/02/2020 | 12:28 AM

CULIACÁN._ A la veintena de agentes de la Policía Estatal Preventiva que tuvieron algo qué ver en el incidente de la presa Sanalona, en el que dos mujeres murieron en un supuesto enfrentamiento, los tienen en la base de la dependencia dispuestos a continuar con la investigación, pero no los pueden separar del cargo porque aún no hay delito comprobado, señaló el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo.

La mañana de este miércoles, luego de acudir al acto de conmemoración por el aniversario 103 de la Constitución Política Mexicana, en las instalaciones de la Novena Zona Militar, Castañeda Camarillo dijo que la Fiscalía ya tomó la declaración a unos ocho elementos que participaron en el punto de revisión en el que sucedieron los hechos en las inmediaciones de la presa Sanalona.

“Por el momento no, están bajo investigación; están siendo requeridos por la Fiscalía para declarar, hasta el momento me parece que han declarado como ocho, no tengo la información completa”, informó.

“Se mantienen pendientes en la base, atendiendo cualquier requerimiento que tenga la Fiscalía; no podemos separarlos aún del cargo, hasta que haya una investigación, se tiene que presumir la inocencia, habrá que esperar el resultado... ahorita están a disposición de la Fiscalía, obviamente en las instalaciones de la corporación”.

El pasado 27 de enero por la madrugada, agentes de la Policía Estatal Preventiva informaron que repelieron un ataque a balazos mientras mantenían un punto de revisión en “El Templete”, en las inmediaciones de la presa Sanalona, después de que el chofer de un automóvil se negó a detenerse.

Después del supuesto enfrentamiento, dos jóvenes mujeres originarias de Durango resultaron muertas.

Sin embargo, la versión contada por vecinos y familiares de la víctimas contrasta, pues señala que los agentes simplemente dispararon contra los civiles cuando el conductor se negó a detenerse.

Castañeda Camarillo también confirmó que además de la investigación de la Fiscalía, por el posible delito cometido, el área de asuntos internos de la propia PEP lleva otra investigación por faltas administrativas cometidas.

“Son diferentes, acuérdate que los (órganos) internos no tienen la facultad de investigar la comisión de un delito, eso le corresponde a la Fiscalía, ellos son por las faltas que pudieran tener en aspectos administrativos”.

En mayo del año pasado, Noroeste publicó que entre 2011 y 2019, la Secretaría de Seguridad Pública inició procedimientos administrativos a 314 agentes de su Policía Estatal Preventiva y dado de baja sólo a 30 de ellos por presentarse o desempeñar su servicio o comisión bajo influencia de droga, psicotrópicos o enervantes, por faltar a su servicio sin permiso o causa que lo justifique o cometer acciones negligentes, imprudentes o descuidadas en el desempeño de sus funciones, que éstas coloquen en riesgo, peligro o amenaza a sus compañeros, a las personas, sus bienes y derechos.

Otra razón fue cometer actos de indisciplina fuera o durante el servicio.

Por los pronunciamientos del Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, quien señala que lo que ocurrió en este caso fue un asesinato, el Secretario de Seguridad estatal dijo que respeta la opinión y que será la Fiscalía la que despeje las dudas.

“Respetamos las expresiones de todos, obviamente tendremos que esperar que sea un órgano independiente, autónomo, como lo es la Fiscalía General del Estado quien verifique la situación”, expresó.

“Nosotros tenemos que ser imparciales, respetamos las opiniones de todos, las atendemos, lamentamos los hechos, pero obviamente será la Fiscalía quien determine cómo sucedieron los hechos y si hay o no sanción”.