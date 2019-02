Mantiene Tránsito vigilancia para que no se practiquen arrancones en vía pública

"De hecho se ha estado implementando (la vigilancia) no se ha descuidado ese programa, el día de ayer (el jueves) se estuvo vigilando y no se reportó ninguna persona, se localizan vehículos, motocicletas más que nada pero no haciendo lo que se denuncia (arrancones)", añadió Enciso Guzmán

Belizario Reyes

02/02/2019 | 00:32 AM

Foto: Noroeste

Personal de la Policía de Tránsito Municipal mantiene vigilancia en avenidas del norte de la ciudad para evitar que se practiquen arrancones, dijo el subdirector de dicha corporación, Luis Eduardo Enciso Guzmán. "De hecho se ha estado implementando (la vigilancia) no se ha descuidado ese programa, el día de ayer (el jueves) se estuvo vigilando y no se reportó ninguna persona, se localizan vehículos, motocicletas más que nada pero no haciendo lo que se denuncia (arrancones)", añadió Enciso Guzmán. "Yo aquí le pediría a la ciudadanía que por medio de las redes sociales nos ayuden con la denuncia, hacerlo del conocimiento para poder abocarnos a eso, no es una persecución sino prevención, de tratar de inhibir ese tipo de conductas con la presencia de las unidades y en dado caso que se registren pues sería la detención". Recordó que la noche del pasado jueves elementos de dicha corporación persiguieron a un motociclista que estaba cometiendo una infracción y fue seguido desde la Avenida del Mar hasta la Universidad Autónoma de Sinaloa, dicha persona llevaba en su unidad a una niña. "Ese tipo de conductas ahí se los dejo a los padres de familia porque más que nada ahí el muchacho es una falta administrativa, estamos hablando de una falta administrativa, es una falta de tránsito que puede exponer a la menor, esta persona agredió al agente de Tránsito, estamos hablando ya ahí de un delito, es agresión a un servidor público, y todo esto en presencia de la menor, de su hija", continuó el entrevistado. "Y yo creo que más que nada es la falta de valores, la imagen que le damos como padres de familia a nuestros hijos que somos el espejo para los niños, no hay que andar agrediendo a las personas, aquí por lo menos evitemos hacerlo delante de los menores porque qué ejemplo le estamos dando a los niños". En ese caso el vehículo fue asegurado y la persona fue puesta a disposición del área jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para que le determinaran lo procedente, dio a conocer.

Sé un buen ciudadano Suscríbete al boletín Front News y recibe las noticias más importantes en tu correo todos los días. Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente