Mantienen florerías de Culiacán atención solo con servicio a domicilio

A unos días de celebrarse el 10 de mayo, florerías de la capital sinaloense mantienen cerradas sus instalaciones, atendiendo pedidos únicamente a domicilio

Leopoldo Medina

A solo tres días de celebrarse el Día de las Madres, florerías de Culiacán se mantienen atendiendo a sus clientes únicamente con el servicio a domicilio, respetando así las indicaciones dadas por las autoridades, como una medida para evitar más contagios de Covid-19.

En un recorrido hacia la salida sur de la ciudad, se pudo apreciar cómo distintas florerías ubicadas a un costado del Mercado de Abastos, que antes de la contingencia sanitaria lucían con llamativos y coloridos arreglos florales, hoy solo hay una simple cartulina informando que nada más realizan pedidos a domicilio.

Durante ese recorrido se vio la presencia de personal de protección civil, y policía municipal, quienes al ver locales de florerías abiertas, los abordaban para pedirles que cerraran el negocio, y que solo brindaran el servicio por teléfono.

Protección Civil realiza recorridos revisando que florerías cumplan las indicaciones dadas por las autoridades.

Protección Civil manifestó a Periódico Noroeste que desde tempranas horas han acudido a varios sectores de la ciudad, revisando que los negocios de flores se mantengan apegados a las indicaciones.

Destacaron que hasta el momento, los dueños de los locales han entendido y acatado las indicaciones, sin presentarse alguna mala situación con ellos, a quienes se aborda de la manera más cordial, invitándolos a cerrar el negocio, y atender los pedidos por teléfono, evitando así aglomeraciones como la del 30 de abril.

El personal de protección civil comentó también que hasta el momento han recorrido sectores como Las Huertas, Zapata, Centro, entre otros puntos de la ciudad donde existen florerías, revisando se cumpla la orden de mantener cerrado.

Adolfo Álvarez cierra su local ante la petición de Protección Civil, de solo atender por el servicio por teléfono.

Entre los negocios se cerraron hoy está la Florería Ikivanis, propiedad de Adolfo Álvarez, quien manifestó que a pesar de estar de acuerdo con las medidas que se han tomado para evitar se propague más el virus, las autoridades deberían de ser más flexibles con los que tienen negocios pequeños que viven al día.

“Aquí en la florería estamos cumpliendo, solo damos servicio a domicilio, y pues la verdad a raíz de que se dio a conocer lo del virus, las ventas han sido muy malas, no han llegado ni al 40 por ciento, esta situación nos pegó muy fuerte a todos”, señaló el propietario.

Quien es originario del Estado de México, y desde hace 28 años radica en Culiacán comentó que en la venta de flores lleva solo tres años.

Álvarez agregó que debido a la situación que se vive, no sabe si recibirá flor estos días, para atender la demanda de sus clientes por el Día de las Madres, pero tampoco quiere arriesgarse a invertir y perderlo todo por la poca venta que tiene.

“El año pasado en estas fechas solía vender más de 100 arreglos florales para el 10 de mayo, pero hoy no, sólo me piden arreglos pequeños de 100 y 200 pesos, porque no hay dinero para más, la gente no tiene, y esto nos ha pegado a todos los que nos dedicamos a la venta de flor. El 10 de mayo siempre nos va bien, pero este año será la excepción”, resaltó Álvarez.

Agregó que lo poco que tiene en flor, lo tiene en su casa, desde donde está trabajando, levantando los pedidos, hasta donde los recursos le den.