Manuel Clouthier pide cuentas a Fox por su rancho; él responde: Qué le pasó a mi héroe político

A través de su cuenta de Twitter, el ex Diputado federal pidió a Fox Quesada aclarar cómo fue que logró renovar su rancho sin contar con el capital.

Sinembargo.MX

El ex mandatario respondió a los “ataques” de Clouthier y se preguntó ¿qué le pasó al legado de mi héroe político?” refiriéndose a Maquío, el celebre ex candidato a la presidencia.

Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).- El político sinaloense Manuel Clouthier exigió al ex PresidenteVicente Fox una explicación sobre el origen de los recursos con los que remoledó su rancho en San Cristobal, Guanajuato, pues dijo antes de ocupar el cargo de Jefe del Ejecutivo estaba quebrado económicamente.

Ahora otro Clouthier Jr. al ataque, ¿qué le pasó al legado de mi héroe político? No sé que mosca te haya picado, @ClouthierManuel, ¿por qué las calumnias y los ataques? No lo sé, sin embargo, te deseo mucha suerte en tu vida fuera de la política. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 1 de marzo de 2019

“No lo sé, sin embargo, te deseo mucha suerte en tu vida fuera de la política”, remató escribiendo Fox en su tuit dirigido al hijo de Maquío y hermano de la Diputada Tatiana Clouthier.

El 28 de febrero, el ex mandatario mexicano compartió en su cuenta de Twitter una selfie a bordo de un vuelo comercial acompañada de un texto que hace énfasis en el hecho de que viaja igual que el Presidente Andrés Manuel López Obrador; en respuesta, usuarios no han dejado de responder al ex mandatario con memes y burlas.

A través de sus redes sociales, Fox Quesada difundió el autorretrato en el cual se le observa sentado a bordo de un avión comercial; en la imagen se aprecia de fondo a los pasajeros que viajaban en el mismo vuelo.

“Como López en avioncito comercial. No está mal, pero para un Presidente de una Nación, donde cada minuto de servir, de gobernar, de trabajar para México cuenta y cuenta mucho. Mucho más que el ahorro para apantallar se debe tener plena conciencia de esto. Eso es mucho más HONESTO”, publicó el ex Presidente.

En el texto, Vicente Fox hace una crítica a la medida implementada por el Presidente López Obrador de viajar en aerolíneas comerciales durante sus giras, como parte de la austeridad republicana que promovió durante toda su campaña presidencial.