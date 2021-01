FUTBOL

Manuel Pérez aprovecha oportunidades con Mazatlán FC

El mediocampista fue titular con los Cañoneros el pasado viernes, ante Santos Laguna

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Manuel Pérez ha aprovechado la oportunidad y la confianza que le ha brindado su director técnico Tomás Boy para sumar minutos con el equipo de Mazatlán F.C., en el presente Torneo Guard1anes 2021.

El mediocampista estuvo de titular la pasada jornada ante Santos de Torreón, debido a una lesión del venezolano Fernando Aristeguieta.

“Partido a partido hemos trabajado, dependiendo el rival. Los juegos pasados los hemos enfrentado de la mejor manera, algunos partidos no se nos han dado, pero vamos en el camino de conseguir puntos a como dé lugar”, dijo Pérez durante una conferencia virtual organizada por Mazatlán F.C.

“El caso de Aristeguieta es fundamental para el equipo, pero hay otros jugadores que tienen calidad también para lograrlo”.

Tras su paso por varios clubes del máximo circuito del futbol mexicano, llegó al cuadro de casa después de llamar la atención por su desempeño en la Liga de Ascenso con Mineros, en el Torneo Clausura 2019.

“Ojalá que se me de consolidarme aquí, las oportunidades que he tenido he buscado afianzarme a ellas, esperemos que este torneo sea el mejor para el equipo y también en lo personal”.

El mediocampista ofensivo suma 90 minutos en el presente torneo Clausura 2021.