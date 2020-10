Así lo recuerdan en su 31 aniversario luctuoso

Maquío: altruista, audaz, visionario...

Anacleto Martínez Beltrán, Gabriela Ruiz del Rincón, Arturo Murillo Monge y Manuel Clouthier Carrillo comparten sus anécdotas de vida al lado de quien es una figura icónica en el ámbito social, agrícola y político

Leopoldo Medina

03/10/2020 | 03:29 AM

Un estudiante sobresaliente, un hombre visionario en los negocios, altruista, preocupado porque hubiera escuelas y guarderías en los campos agrícolas, un hombre de guerras sostenidas, un sinaloense audaz, valiente, que no se callaba la boca ante las injusticias, pero sobre todo, una persona que tenía como máxima realizar la acción a través del compromiso, así recordaron a Manuel Clouthier Del Rincón, Maquío.

Un recorrido por todos aquellos recuerdos y anécdotas inolvidables para la familia Clouthier Carrillo, es lo que compartieron el jueves Manuel Clouthier Carrillo, Anacleto Martínez Beltrán, Gabriela Ruiz del Rincón, y Arturo Murillo Monge, quienes a través de una reunión virtual, recordaron a Maquío, en el marco de la conmemoración de su 31 aniversario luctuoso.

Dicho evento fue organizado por La Casa del Maquío A.C, y para esta fecha, decidieron recordarlo de una manera especial, y distinta, con un conversatorio, el cual fue moderado por el ex Diputado Federal Manuel Clouthier Carrillo, reuniendo a estos tres personajes, quienes convivieron con Maquío, en distintas etapas de su vida, y contar así la historia de un líder.

“Quiero que comprendan la importancia que tiene formar parte del sector productivo del país, la empresa, la cual ha sido violentamente atacada, difamada en nuestro país, sin entender que es una comunidad de vida y de trabajo, que proporciona bienes y servicios a la sociedad, y donde se conjugan la productividad, los anhelos, y esperanzas de los trabajadores, mandos intermedios, accionistas, y dueños”.

“En lugar de hablar de luchas de clases, hablemos de solidaridad, que significa lo contrario, e implica la posibilidad de conjugar las voluntades por encima de nuestras diferencias, y a pesar de nuestras divergencias, en aras de alcanzar un objetivo superior”.

Con este fragmento del mensaje a la juventud dado por Maquío el 26 de enero de 1984, leído por el actor sinaloense Miguel Rodarte, dio inicio el conversatorio para recordarlo.

Fue Arturo Murillo Monge, conocido como el “Tío Tulín”, el primero de los panelistas invitados en tomar la palabra.

Él fue compañero de Maquío en la escuela primaria y en su etapa universitaria en el Tec de Monterrey.

Al cuestionarlo sobre sobre si Maquío era un vago que quería ser alguien, Murillo Monge señaló que fue un joven que aprendía de sus errores, de la experiencia de la vida, un estudiante de ochos, y que como cualquier otro joven de la edad, aprendiendo a salir con las muchachas, a tomar una copa, a defenderse de los demás.

“De ninguna manera lo consideraría un vago, porque para sacar ocho de calificación en el Tec de Monterrey, no se podía ser vago, había que cumplir con las tareas, podríamos pasar buenos ratos los fines de semana, pero había que trabajar”, dijo.

Reconoció que era muy peleonero, enfrentándose a las “porras del sol”, formada por “guardaespaldas”, “rompe huelgas”, entre otros integrantes de clubes deportivos, a quienes junto a él se tuvo que enfrentar a golpes apoyando al Maquío.

Anacleto Martínez Beltrán conoció la figura del Maquío cuando era niño, cuando se creó el campo Agrícola Paralelo 38, acompañando a sus padres quienes buscaban mejores oportunidades de trabajo, siendo años después, becado por él en el Tecnológico de Monterrey.

Martínez Beltrán recordó que al campo llegó cuando tenía cinco años de edad, ahí le tocó estudiar de primero a cuarto año, en una escuelita que tenía el ingeniero, la cual era pagada por él, y que después construyó más en otros campos, cuando estuvo al frente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, lo que le permitió terminar hasta el sexto año dentro de la Escuela Primaria Henry Ford número 21.

A esto, Clouthier Carrillo agregó que, siendo su padre también líder de los agricultores del valle de Culiacán, y distribuidor de autos de la marca Ford también en la capital, fue quien gestionó ante la Fundación Henry Ford, para recibir donaciones y así crear las Escuelas Ford en el valle de Culiacán, para que la gente que vivía en los campos tuviera acceso a la escuela.

Martínez Beltrán recordó que cuando Maquío supo que él había terminado la primaria, le ofreció la beca para seguir sus estudios de secundaria, preparatoria, y profesional con todo lo que necesitara.

“Recuerdo que cuando llegué con mis documentos después de haber hecho la carrera, me los pide, y me envía a estudiar una maestría a la ciudad de Monterrey, convirtiéndome en el primer profesional salido de su campo”, resaltó Martínez Beltrán.

También reconoció que en aquellos años, fue Maquío quien verdaderamente se preocupó porque hubiera escuelas, guarderías en el campo, también fue el primer agricultor por preocuparse en repartir utilidades para sus trabajadores en el campo.

Gabriela Ruiz del Rincón es prima del Maquío, fue ella quien lo acompañó durante su etapa como político, sobre todo en la campaña para la Gubernatura por Sinaloa.

Ella compartió que la primera vez que conoció al Maquío fue en 1970.

Ella era una niña, y se encontraba en velorio de su papá, fue ahí donde conoció a ese hombre grande, robusto.

“Maquío tenía una mirada profunda, penetrante, te desnudaba con tan solo mirarte y sin decirte una sola palabra, al verlo, con su sola mirada me dijo 'niña, fíjate bien lo que está pasando', volviéndome a mi presente, a mi realidad, me hizo sentir el dolor en ese momento, y ver que ciertamente algo estaba pasando, atravesando un fuerte dolor, ese primer encuentro me marcó desde siempre”, indicó Ruiz del Rincón.

Platicó que, después de un largo tiempo, aunque no se veían, sí seguían el uno al otro, y fue que mientras ella radicaba en Londres, él empezaba su carrera por la Gubernatura por Sinaloa, al saber esto, a través de medios como Times, en el que lo señalaban como un líder sinaloense contra el narcotráfico.

“Recuerdo decían que este líder sinaloense era muy valiente, audaz, y que estaba luchando contra el narcotráfico en Sinaloa, entre gobiernos corruptos, y la cuna del narcotráfico, y Maquío como personaje denunciando todos estos hechos, lo que hace que la figura de él vuelva a mí después de muchos años”, contó.

Reconoció que una vez pasada la lucha por la campaña postelectoral donde Maquío declaraba y denunciaba el fraude electoral, los abusos de poder, advertía que aún, no había empezado a luchar, esto después de haber terminado la campaña a la Gubernatura por Sinaloa.

“Ahí estuvo él, convencido y decidido a tumbar al régimen autoritario, corrupto y corruptor, fue en ese momento, cuando yo estando en Tepoztlán, antes de su precampaña a la Presidencia de la República en 1987, decidí en ese momento que tenía que seguir a Maquío”, resaltó.

Ruiz del Rincón subrayó que Maquío con sus declaraciones, lo que estaba haciendo era un llamado a todos los ciudadanos, voz a la que ella se sumó, frente a un panorama político que lo hizo embarcarse en un largo y tortuoso camino rumbo a la Presidencia o a la Gubernatura desde el inicio.

Resaltó también que él ya era un líder empresarial, y llega frente a un panorama donde el país vivía un caos. Esto hace que surjan los liderazgos como el de Maquío, y como líder político surge por la situación que a él desesperaba.

“Tenemos que construir un México mejor, hacer algo por este país, Maquío estaba convencido de eso, y a mí me convenció, por eso tenía que seguir a este hombre, hacer algo por mi país porque él me enseñó a amar a México de esa forma, por eso amé, y estoy profundamente agradecida porque fue un honor, un privilegio vivir esa campaña con él”, resaltó Ruiz del Rincón.

Respecto al principal mensaje que dejó Maquío a los jóvenes, Murillo Monge destacó que es principalmente el del compromiso, de saber hacer las cosas con gusto, con alegría, con una participación general, respetando las personalidades de cada quien.

“El mejor ejemplo que dejó él como figura, como ser humano, como joven y también como líder, fue sin duda el del compromiso, en eso se resume todo”, señaló el “Tío Tulín”.

Hoy en día falta el compromiso: Clouthier Carrillo

A esto, Clouthier Carrillo recordó una de las frases que su padre decía: “El ser humano se realiza en la acción a través del compromiso”.

El ex Diputado federal reconoció que, parte de los problemas que se padecen en el país es la falta de compromiso, o deriva de la falta del mismo.

“Hoy por hoy, hace falta mucho compromiso para que la gente esté dispuesta a salir de sí misma y comprometerse con causas sociales, políticas, o de cualquier índole”, señaló Clouthier Carrillo.

En su mensaje a los jóvenes basado en su experiencia con el Maquío, Martínez Beltrán exhortó a que no se rindan, que todo se puede porque hay alternativas.

“Sé que a veces aunque tengan muchas ganas de estudiar, económicamente no pueden tener acceso a la educación, por lo que les recomiendo busquen alternativas, porque las van a encontrar, yo las encontré gracias a Dios en la figura del ingeniero, quien me ayudó mucho, por ello los invito a que no se rindan para prepararse y tengan mejores oportunidades en la vida”, resaltó.

Su legado ahora cobra mucha más fuerza

Gabriela Ruiz del Rincón hizo hincapié en su mensaje a los jóvenes, que el Maquío fue un hombre de grandes retos, trabajador, bondadoso, que invitaba y sigue invitando, ya que su legado ahora tiene mucha más fuerza.

“Nos hacen falta líderes como él, un hombre que guíe, que conduzca, que lleve, él siempre nos invitaba a actuar sin miedo y por convicción, eso me quedó muy grabado; él se desprendió totalmente con un espíritu grande de servicio, tanto, que dio la vida por ello”, resaltó.

CAMPAÑA DE DONACIÓN

Durante la charla, se dio a conocer la campaña Vía Donadora, invitando a la población a apoyar a La Casa del Maquío, y así cubrir los gastos operativos de este 2020, y terminar el programa de talleres y conferencias para el 2021, así como toda la comunicación y difusión necesaria.