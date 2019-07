Maquío felicitaría a Urzúa por decir errores a AMLO, dice Calderón; también diría los tuyos, responde Tatiana

La Diputada Tatiana Clouthier respondió al ex Presidente Felipe Calderón que si su padre viviera, como él escribió en su cuenta de Twitter, no sólo señalaría los errores de la actual administración, también los que cometió el ex panista durante su sexenio

11/07/2019

Ciudad de México (SinEmbargo).– Felipe Calderón Hinojosa aseguró que si Manuel Clouthier viviera felicitaría a Carlos Urzúa por el valor de renunciar y marcarle los errores al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a lo que la Diputada Tatiana, hija de “Maquío”, le respondió que también le hubiera señalado las equivocaciones que él cometió en su sexenio. En su cuenta de Twitter el ex Presidente Felipe Calderón (2012-2018) escribió: “Si Manuel Clouthier, “Maquío”, viviera, felicitaría al ex Secretario Urzúa por el valor de renunciar y marcarle los errores, los desvíos y los conflictos de interés al Presidente @lopezobrador_. Enseguida estaría exigiendo al Presidente que rectifique”. Horas más tarde la hija de “Maquío” y Diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Tatiana Clouthier, le respondió: “Sí y también hubiera señalado lo q usted no hizo. Y también creo que le hubiera pedido nombres….y me encanta como ponemos palabras en los muertos p evadir responsabilidad como vivos”. Si Manuel Clouthier, “Maquío”, viviera, felicitaría al exSecretario Urzúa por el valor de renunciar y marcarle los errores, los desvíos y los conflictos de interés al Presidente @lopezobrador_ . Enseguida estaría exigiendo al Presidente que rectifique. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 11 de julio de 2019 El martes pasado, Carlos Urzúa Macías renunció a la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por ”discrepancias económicas” con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y por la “imposición de funcionarios sin conocimiento” de su cartera. “Por los motivos anteriores, me veo orillado a renunciar a mi cargo. Muchas gracias por el privilegio de haber podido servir a México”, dijo Urzúa en su carta de renuncia difundida en redes sociales. Urzúa, considerado un estrecho colaborador de López Obrador, reprochó que “en esta Administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”. “Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que esta pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o izquierda”, expresó. Unas convicciones que, dijo, “no encontraron eco” en el Gobierno de López Obrador, quien asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018. La renuncia de Urzúa, que es la más relevante en los siete meses de Gobierno de López Obrador, generó una serie de reacciones de la clase política, como la de Tatiana Clouthier, quien consideró como un “acto cobarde” la renuncia del ex Secretario: “Me parece un acto cobarde irte así nomás y decir ‘aquí están estas cosas’, dejar a la víbora chillando y darlos a la imaginación, cuando cada uno de los mexicanos tenemos una mente y queremos inventar, y más cuando queremos entrar en mecanismos que no necesariamente nos llevan a encontrar las mejores soluciones”, dijo Clouthier en sesión parlamentaria. Las declaraciones de Clouthier ocurrieron durante la discusión para convocar a un periodo extraordinario de sesiones con el objetivo de aprobar el nombramiento de Arturo Herrera como Secretario de Hacienda. La Diputada aseguró que lo dicho por Urzúa “son afirmaciones, son comentarios que ahorita nomás ha aventado la piedra y no ha enseñado más”. “Creo que a veces se vuelve cobarde pensar que ‘me impusieron a alguien y entonces por eso me voy, porque no me gusta’. La capacidad que tenemos que mostrar es que somos capaces de trabajar con equipos diversos”, señaló. #AMLO

