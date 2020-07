Mara Patricia Castañeda anuncia su compromiso con Iván Martínez

La conductora y periodista de espectáculos compartió en su página oficial el momento en que su novio le pidió matrimonio

Noroeste / Redacción

Aunque desde hace algunos meses era un secreto a voces la próxima unión de la pareja conformada por Mara Patricia Castañeda e Iván Martínez, la feliz noticia fue confirmada por la periodista, desde su página oficial.

El anillo de compromiso le fue entregado dentro de un postre, desde las instalaciones del hotel de Roberto Palazuelos, Diamante K, ubicado en Tulum, donde la pareja había pasado unos días para conocer el lugar administrado por El Diamante Negro.

En el video que ya circula en la redes sociales se puede ver a la conductora emocionada hasta las lágrimas en el romántico momento, publicó quien.com.

“Hoy me entregaron el anillo de compromiso, en este lugar tan bonito, tan rodeado de la naturaleza. Estoy muy feliz, muy contenta. Gracias Pichín te amo, jamás me lo hubiera imaginado”, comparte en el video que fue grabado por la pareja de Mara Patricia.

La conductora y el periodista de espectáculos tiene más de tres años de relación con Iván Martínez y Mara se dice más enamorada que nunca.

Mara Paticia estaba tan emocionada que no pudo ocultar su felicidad cuando Roberto Palazuelos le preguntó sobre su reciente compromiso y bromearon al respecto. “¿Cuántos matrimonios llevas?”, le dijo el actor y empresario, a lo que la conductora respondió entre risas: “Ocho, no cómo crees, es el segundo y el último”, dijo con total seguridad.

“Sí, llevo dos años y cinco meses con mi actual pareja Iván Martínez, quien me gusta porque me hace reír mucho, compartimos gustos similares; además de que es un hombre impecable y honesto. Soy una mujer que es fiel, con principios y que no me gusta la mentira”, dijo Mara a una revista de circulación nacional a fines de 2019, cuando los rumores de boda comenzaron.