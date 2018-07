Maradona arremete contra su sobrino en TV - Noroeste

FUTBOL

Maradona arremete contra su sobrino en TV

Me rompió un montón de autos, me robó plata, y es el cagón más grande del mundo, dijo el ex futbolista

La leyenda del futbol, Diego Armando Maradona llamó por teléfono el pasado miércoles al programa de televisión Confrontados, del Canal 9 argentino, para arremeter contra su sobrino, que estaba comentando desde el plató su supuesta boda con Rocío Oliva. “Estoy mirando al cagón número uno de sobrino que tengo y estoy viendo cómo ustedes arman un programa de una falsedad de este tipo, que le faltan los dientes, que la madre no lo puede ver”, espetó Maradona. Además, el “Diez” acusó a su sobrino de robarle: “Me rompió un montón de autos, me robó plata, y es el cagón más grande del mundo, porque se esconde”, acusó el ex futbolista. “Ese que tenéis al lado nunca fue mi sobrino. Fue ladrón, fue chorro y drogadicto”, añadió. En respuesta a una pregunta del presentador del programa sobre su supuesto casamiento, el “Pelusa” fue claro: “Me caso cuando se me canta a mí, querido. Están haciendo una novela de todo esto que no tiene sentido. Cuando yo le pida casamiento a Rocío, se lo voy a pedir a ella. No se lo voy a pedir a ustedes”. #Diego Armando Maradona

