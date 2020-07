Maradona demandará a Netflix por la realización de una nueva película biográfica

El abogado de Maradona, Matías Morla, ha advertido con un tajante mensaje publicado en Twitter que Netflix no cuenta con el permiso de Diego

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ Las leyendas del deporte suponen codiciados objetos de interés para el sector audiovisual, siempre dispuesto a trasladar a la pantalla las hazañas y tragedias de las grandes figuras mundiales. Y en el caso de Diego Maradona, resulta realmente abrumadora la cantidad de documentales y producciones que se han llevado a cabo sobre su vida y carrera. Y no es para menos: el argentino cuenta con una trayectoria incomparable, llena de luces y sombras, que se revela como material perfecto para seducir al público.

Pero Maradona no siempre ha quedado contento con los proyectos que, tanto en el ámbito cinematográfico como en el televisivo, se han atrevido a afrontar el desafío de narrar su historia. El año pasado invitó a todos sus fans a que no fueran a ver el biopic filmado por el cineasta británico Asif Kapadia, cuyo título (Diego Maradona. Rebelde, héroe, estafador, Dios) le molestó considerablemente. Y ahora parece que hay otra producción en marcha que tampoco tiene pinta de hacer mucha gracia a “El Pelusa”.

Y es que Netflix ha dado luz verde a la realización de una película sobre el astro argentino que se llamará Ha sido la mano de Dios y que estará pilotada por el prestigioso cineasta italiano Paolo Sorrentino. El director, nacido en Nápoles, es responsable, entre otras obras, del filme La Gran Belleza (por el que se hizo con el Óscar a la Mejor Película Extranjera en el año 2013), y de las aclamadas series The Young Pope y The New Pope, por lo que de primeras parece una elección de calidad de cara a capitanear este enésimo recorrido por la vida del ex delantero.

Sin embargo, antes si quiera de que el rodaje haya dado comienzo, la producción se ha topado con un obstáculo considerable que podría echar por tierra la totalidad del proyecto. El abogado de Maradona, Matías Morla, ha advertido con un tajante mensaje publicado en Twitter que Netflix no cuenta con el permiso de Maradona para realizar esta nueva apuesta de índole biográfica, pero que estará enmarcada fuera del terreno documental y tendrá al actor Toni Servillo (protagonista, precisamente, de la oscarizada La Gran Belleza) al frente.

“Diego Maradona no autorizó el uso de su imagen para esta película”, informaba Morla hace sólo unas horas, antes de anunciar su intención de poner sobre la mesa una demanda contra el gigante del contenido streaming: “Con nuestros colegas italianos ya estamos diagramando la estrategia legal para hacer una presentación formal ante la Justicia por el uso indebido de una marca registrada”.

Diego Maradona no autorizo el uso de su imagen para esta película. Con nuestros colegas italianos ya estamos diagramando la estrategia legal para hacer una presentación formal ante la Justicia por el uso indebido de una marca registrada. https://t.co/dKXi5H2g0O — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) July 11, 2020

El de Sorrentino no es el único proyecto audiovisual en ciernes sobre Maradona. Amazon Prime Video lleva ya más de un año trabajando en Sueño bendito, ambiciosa serie de dos temporadas que hará una retrospectiva del paso del ex futbolista por el Argentino Juniors, el Boca Juniors, el Barcelona, el Napoli y el Sevilla, además de tocar episodios sonados de su vida personal, como sus adicciones o sus complicaciones de salud.

En este caso, serán tres los actores que se meterán en la piel del exfutbolista, que sí aprobó la puesta en marcha de la producción y al parecer, colaboró personalmente con el propio equipo de guionistas.