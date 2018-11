Maradona es suspendido un juego por la ComisiÃ³n Disciplinaria

Maradona es suspendido un juego por la Comisión Disciplinaria

El DT argentino no podrá estar en el banquillo de Dorados de Sinaloa este sábado ante Mineros de Zacatecas

Noroeste / Redacción

El director técnico de Dorados de Sinaloa, Diego Armando Maradona, fue sancionado con un juego de suspensión tras ser expulsado en el encuentro de ida de los cuartos de final del Apertura 2018 del Ascenso MX, donde su equipo empató sin goles ante Mineros de Zacatecas.

“Únicamente hubo un expulsado y se trata del estratega de Dorados de Sinaloa, Diego Armando Maradona, quien no podrá estar en el banquillo en la Vuelta de los Cuartos de Final por incitar al público en contra de los Oficiales del Partido”, dijo la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol a través de un comunicado.

De esta manera, el timonel del Gran Pez se perderá estar en la banca en el juego de vuelta que su equipo dispute este sábado ante Mineros en Zacatecas.

Aún queda pendiente la solicitud de investigación que la Disciplinaria recibió por parte de la Comisión de Árbitros en contra de Maradona, por las declaraciones que hizo al término del encuentro en el que el que los sinaloenses empataron a un gol con Atlético San Luis el fin de semana pasado.

El timonel manifestó al término de aquel partido, que no quedó contento con el arbitraje Alan Enrique Martínez, debido a la expulsión de Jorge Córdoba y apuntó que no hablaría mal del juez central porque si no, se remontaría a “los años de (Edgardo) Codesal”, quien marcó un penalti en contra de Argentina en la Final ante Alemania en el Mundial de 1990, que le costó el título a los albicelestes.

“Algo que parecía imposible con trabajo lo hicimos posible, que fue clasificar a la Liguilla, pero no nos gustó el empate, no fuimos para nada agraciados por el árbitro; todas las pelotas divididas en contra de Dorados las pitó en contra. La falta que cometió Córdoba no era para expulsión, ustedes vieron como siguió corriendo el jugador de San Luis. No pienso hablar mal de él, porque si no me remontaría a los años de Codesal”, dijo el “Pelusa”.