Maradona le hace peticiÃ³n especial a Lionel Messi

Maradona le hace petición especial a Lionel Messi

El 'Pelusa' le pide a 'La Pulga' que no regrese a jugar con la Albiceleste, en donde lo culpan de todo

Noroeste / Redacción

Diego Armando Maradona, técnico de Dorados de Sinaloa, pidió al delantero Lionel Messi renunciar a la Selección de Argentina.

“Le diría (a Messi) que no venga más. Que se retire. Él siempre tiene la culpa de todo. Que me dejen de romper las pelotas, viejo. Le digo, que no vayas más loco”, señaló.

Cabe mencionar que el delantero del Barcelona se ha ausentado de la Albiceleste tras el Mundial de Rusia 2018, donde su equipo quedó eliminado en Octavos de Final a manos de Francia.

Asimismo, Maradona cuestionó la capacidad del estratega Lionel Scaloni para dirigir al combinado argentino.

“Scaloni es un gran muchacho pero no puede dirigir ni el tráfico. ¡Cómo le vamos a dar la Selección argentina a Scaloni! Estamos todos locos. Scaloni dice que está preparado, pero nunca lo vi hacer un gol para Argentina. Con todo respeto, como pibe, vamos a comer un asado, pero como director técnico y de la Selección, no”, expresó.