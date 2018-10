Maradona no abandona el barco dorado

Pese a las dolencias en la rodilla y la recomendación del médico para no viajar a Zacatecas, Maradona saltó a la cancha con bastón para ver la victoria de sus muchachos

Ernesto Gutiérrez

Desde la llegada de Diego Armando Maradona a Dorados de Sinaloa su problema en las rodillas ha quedado evidenciado, sin embargo, en los últimos días ha empeorado, pese esto, el astro argentino no abandona a sus muchachos.

Durante la semana pasada Maradona se perdió un entrenamiento para atender su problema de salud, y aunque el médico le recomendó ver el partido de este sábado ante Mineros de Zacatecas por televisión, el astro argentino se negó y saltó con bastón al Estadio Carlos Vega Villalba.

“Yo no abandono el barco, a mí el médico me dijo ‘lo mirás por televisión’ y yo le dije que no, quiero estar con mis muchachos, entrenarlos con las rodillas como las tenga”.

El Gran Pez acumula cuatro victorias en cinco juegos del Ascenso MX desde que Maradona arribó a Culiacán y pasó de ser antepenúltimo a colarse en zona de Liguilla.

A tres fechas de que finalice el torneo regular, Dorados de Sinaloa es séptimo lugar de la tabla general con 15 unidades, tres más en comparación con el primer equipo fuera de zona de Liguilla.

El próximo partido de Dorados será 27 de octubre recibiendo en casa a la Jaiba Brava del Tampico Madero.