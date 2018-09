FUTBOL

Maradona se dijo contento con la victoria y el trabajo de sus muchachos

Pese a la importancia de la victoria ante Tapachula, 'El Pelusa' aseguró que aún no se ha ganado nada

Ernesto Gutiérrez

CULIACÁN._ Diego Armando Maradona aseguró que Dorados de Sinaloa hizo un gran partido en su debut como estratega, pese al poco tiempo que tuvo para trabajar con los muchachos.

“Hicimos un gran partido que lo veníamos planeando desde que vimos jugar a Cafetaleros”.

“Algunos decían que los videos no servían para nada… espero que se queden acá trabajando y miren el historial del fútbol y vean bien que yo soy un acérrimo viendo todo los países que se juega al fútbol y te lo juro por mi mamá que yo me veo todos los partidos”, expresó en conferencia de prensa.

Ante los cuestionamientos que hacía la prensa tras su llegada al banquillo de Dorados, “El Pelusa” aseguró que a él no le importa callar bocas y está en Culiacán para trabajar.

“No hay secretos, acá está el trabajo y la predisposición que tengan los jugadores y los jugadores créanme que son un ejemplo para todos. El triunfo es meritorio por el trabajo”, dijo.

Aunque el triunfo ante Cafetaleros de Tapachula es importante en las aspiraciones para clasificar a la liguilla, el astro argentino sabe que esto sólo es el comienzo de un largo trabajo.

“Acá no se ganó nada, acá se ganó sólo un partido, nos quedan muchas finales por ganar y así, con esta predisposición, lo vamos a lograr pero no creamos que con este partido vamos a borrar nada, nosotros no queremos borrar nada, nosotros queremos (cumplir) un sueño lindo que comenzó con Cafetaleros”.

Con respecto a los abucheos que sonaron por parte de la afición tras el 0-0 al medio tiempo, Maradona espera borrarlos conforme tenga tiempo de trabajar con el equipo.

“Nosotros hace una semana que estamos acá y tuvimos que hacerle test a los muchachos de hidratación, tuvimos que hacer pelota parada, tuvimos que hacer jugadas, tuvimos que correr porque había algunos jugadores que le costaba la vuelta”.

“Tenemos apenas diez días acá. Sii me haces la pregunta en tres meses te digo es toda culpa mía porque no trabaje a los defensores, los mediocampista, ni los delanteros pero no tuve tiempo, se vino el partido en cima, lo tuvimos que jugar y lo ganamos gracias a Dios y lo ganamos bien”, sentenció.

Con respecto a Vinicio Angulo, quien fue la figura del partido, “El Diez” destacó la velocidad del ecuatoriano y admitió que lo sacó en la recta final del partido para que recibiera la ovación del público.

“Es una gacela, es imparable, el no tiene que hacer un solo paso para correr, todos los que tenemos la fibra rápida no tenemos un cuarto de la fibra rápida que tiene Vinicio”

“Eso se maneja con mis muchachos y la verdad que lo saque porque se merecía lo ovación de todo el estadio”.

Por último, Maradona agradeció el apoyo de la afición e incluso la comparó con la de Boca Juniors.

“La entrega de la afición, increíble, mire para arriba y me parecía estar en la cancha de Boca”.