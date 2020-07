MARATÓN

Maratón Internacional de Culiacán afirma que se cubrirán los pagos pendientes

Tomás Villa Velázquez, director general del evento, espera poder cumplir con lo pactado lo antes posible

Rafael Moreno

CULIACÁN._ El director general del Maratón Internacional de Culiacán, Tomás Villa Velázquez tiene la confianza de que en fechas próximas se concrete el depósito correspondiente por parte del gobierno del estado y de esa manera cubrir el adeudo que se tiene con varios corredores participantes en la pasada edición.

Hasta el momento el comité organizador del Maratón Internacional de Culiacán, celebrado el pasado 19 de enero de este año, ha cubierto alrededor del 60 por ciento de los premios que marcan la convocatoria, restando alrededor de 700 mil pesos, entre premios a atletas y pago de proveedores.

“Estamos en una situación un tanto cuanto apenados, porque una aportación que nos hace el gobierno del estado año con año a cambio de su imagen en logotipos en nuestra carrera, no nos ha hecho ese depósito y en honor a la verdad es lo que nos ha venido retrasando los pagos”, explicó Villa Velázquez.

El directivo entiende la postura y molestia de los participantes que no han recibido su pago por los premios obtenidos.

“Nosotros estamos muy de acuerdo y sí se justifica la protesta, el enojo de los atletas que ganaron un premio, ya sea en su categoría o por sorteo, en lo personal he atendido a una de las señoras que me mencionaste con el debido respeto como siempre lo hemos hecho y estamos a la espera de la respuesta del gobierno del estado.

“Hace aproximadamente como cuatro semanas me llamaron del gobierno del estado, en donde me informaban que en efecto si van a darnos esa aportación una vez que pase lo fuerte de la pandemia sin precisarme fecha, aún e insistiéndoles que me diera una fecha aproximada porque es lo que nos piden los atletas”.

Villa Velázquez realizó un compromiso con los atletas afectados para estar en constante comunicación sobre la resolución del tema.

“Nosotros hicimos un compromiso constante con ellos de estar insistiendo de manera constante con el Gobernador Quirino Ordaz para que nos haga el favor de cumplir con los compromisos para poder nosotros cumplir también.

“Ese depósito quedó también de dárnoslo a más tardar en marzo, fueron palabras, fueron acuerdos en palabras, somos sinceros, siempre confiamos porque siempre nos ha respondido el gobernador y lo hace a través del ISDE, entonces esa es la situación real y estamos a la espera de una respuesta y que ojalá sea pronto”.