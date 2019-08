Marc Anthony estalla contra Donald Trump por su comentario sobre Puerto Rico

Marc Anthony es uno de los artistas que se ha caracterizado por defender a su país de origen. En esta ocasión no fue la excepción y el cantante estalló contra Donald Trump, quien aseguró que Puerto Rico es uno de los países más corruptos.

Los comentarios por parte del presidente de los Estados Unidos causaron indignación en muchos boricuas, incluidos el intérprete de 50 años que decidió utilizar su cuenta de Twitter e Instagram para hacer llegar un escrito contundente al mandatario, informó telemundo.com.

"Wow, señor, lo que quiera que sea. Todos leímos su demencial tweet sobre mi amado Puerto Rico. Viniendo de un ser despreciable como usted tiene sentido", expresó visiblemente molesto el artista.

Marc calificó al también empresario con los mismos adjetivos.

"Lleno de corrupción e incapaz de administrar una casa con todo el personal", añadió.

Wow Mr. whatever you are. We all just read your DEMENTED tweet about my beloved Puerto Rico. Coming from a gruesome individual like YOU it makes perfect sense. Filled with corruption and incapable of managing a fully staffed HOUSE.