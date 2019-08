Marc Maron, actor de Joker, critica las películas de superhéroes; ‘son para nerds adultos’, dice

Durante una entrevista en el Show de Conan O’Brien, el actor y cómico no dudó en criticar el cine de superhéroes. ‘Tengo algunos asuntos con este tipo de películas, generalmente no me gustan’, admitió. ‘Soy un adulto, no tengo siete años, y estas películas son para nerds adultos’, sentenció

Sinembargo.MX

26/08/2019 | 12:25 AM

Foto: Sinembargo.MX

Madrid (SinEmbargo).– Marc Maron, uno de los actores que comparten reparto en Joker con Joaquin Phoenix, ha cargado contra las películas de Marvel. Y es que, para el intérprete protagonista de Glow, la serie de Netflix, las cintas de la Casa de las Ideas son para “nerds adultos“. Durante una entrevista en el Show de Conan O’Brien, el actor y cómico no dudó en criticar el cine de superhéroes. “Tengo algunos asuntos con este tipo de películas, generalmente no me gustan”, admitió. “Soy un adulto, no tengo siete años, y estas películas son para nerds adultos”, sentenció. Ante algunos abucheos del público, Maron no se cortó y espetó: “¡Tomar el golpe! Ustedes son responsables de la cultura”. “Tardo 20 minutos en llegar a un cine con películas de personas maduras en una sala de cine, ¡y no entender el final!”, bromeó el actor. En la línea de declaraciones anteriores del equipo de Joker, todo indica que la cinta inspirada en el emblemático villano de DC se alejará bastante de lo habitual en el cine de superhéroes. Al igual que Maron, el director Todd Phillips ya avisó que el filme no adapta ningún cómic, algo que provocará recelo entre fans. La esperada Joker, que se estrena mundialmente en el Festival de Cine de Venecia llegará a las salas el 4 de octubre. #Marc Maron

#Joker

#superhéroes

Sé un buen ciudadano Suscríbete al boletín Front News y recibe las noticias más importantes en tu correo todos los días. Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente Recibe noticias diarias de Noroeste.com.mx Titulares y editoriales en tu bandeja de entrada todos los dias de la semana Registrarte para recibir novedades por correo Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente

Notificaciones Entérate antes que nadie

Recibe notificaciones en tu navegador Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio