Marc Webb se encuentra en negociaciones para dirigir el live action del clÃ¡sico infantil Blancanieves

Sinembargo.MX

MADRID (SinEmbargo)._ Marc Webb, conocido por títulos como The Amazing Spider-Man o 500 days of Summer, está en negociaciones para dirigir el remake de Blancanieves. El clásico de Disney volverá a la gran pantalla, en esta ocasión en versión de acción real.

Si bien, el acuerdo no está cerrado, fuentes aseguran a Variety que Webb es el nombre que suena con más fuerza para dirigir la película. Erin Cressida Wilson, guionista de The Girl on the Train, también está en negociaciones para escribir el guion, que ampliará la historia del clásico animado de 1938. Benj Pasek y Justin Paul, el dúo detrás de La La Land y The Greatest Showman, escribirán nuevas canciones para la película.

Escena del clásico animado Blancanieves y los siete enanitos. Imagen: Especial

La original Blancanieves y los siete enanitos está basada en el cuento de los hermanos Grimm, y se lanzó por primera vez hace más de 80 años. Fue el largometraje animado inaugural de Disney y se convirtió en un gran éxito para el estudio.

Desde entonces ha habido varias adaptaciones del cuento clásico a lo largo de los años, incluyendo Blancanieves (Mirror, Mirror) de 2012 con Julia Roberts y Lily Collins, y la versión más oscura, Blancanieves y el cazador, protagonizada por Charlize Theron y Kristen Stewart.

Escena de Blancanieves y el cazador.

Blancanieves se une así a la larga lista de reboots que Disney está preparando de sus clásicos, entre los que destacan las ya estrenadas Dumbo y Aladdin, además de la inminente El Rey León, Mulán o La dama y el vagabundo.

Actualmente en cartel, Aladdin ha arrasado en taquilla, liderando en su primer fin de semana en Estados Unidos, por lo que es de esperar que Disney continúe sumando títulos a su lista de remakes ante el éxito de público.