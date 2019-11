ESTRENO

Marca Star Wars el final con el ascenso de Skywalker

La novena y última película de la más reciente trilogía de la saga llega a la pantalla el 19 de diciembre

Leopoldo Medina

Escrito está, Star Wars: El ascenso de Skywalker, será la novena y última entrega de la exitosa saga, marcando así el cierre de la nueva trilogía iniciada con El despertar de la Fuerza en 2015.

En esta nueva entrega, una vez más Rey, Finn, Poe y el resto de los héroes tendrán que encarar nuevos retos al tiempo que se enfrentan a una nueva amenaza.

El nuevo filme de J.J. Abrams supera a la anterior de 2017 de Rian Johnson, 'Los últimos Jedi' (2017), ya que se reveló que 'El ascenso de Skywalker' tendrá una duración de 155 minutos, lo que la convierte en la película más larga de Star Wars, y superando sólo por tres minutos a su predecesora.

Lo más llamativo de 'Star Wars: El ascenso de Skywalker' es que además de poner punto y final a la tercera trilogía, pretende ser la culminación de los nueve episodios que han contado la historia de la familia Skywalker a lo largo de 42 años.

Así lo informó hace un par de años Abrams, que además de ocuparse de la puesta en escena ha escrito el guion junto a Chris Terrio, a quien se le conoce por su trabajo en filmes como Argo y La liga de la justicia.

La trama

Un año después de los eventos de Los Últimos Jedi, los restos de la Resistencia se enfrentarán una vez más a la Primera Orden, involucrando conflictos del pasado y del presente.

Mientras tanto, el antiguo conflicto entre los Jedi y los Sith llegará a su clímax, lo que llevará a la saga de los Skywalker a un final definitivo.

El Episodio 9 de 'Star Wars' cuenta con un reparto que una vez má estará encabezado por Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, y Oscar Isaac.

También participan Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Lupita Nyong'o, Keri Russell, Naomi Ackie, Richard E. Grant, Anthony Daniels, Billy Dee Williams, Ian McDiarmid, Carrie Fisher y Mark Hamill.

Uno de los personajes que muchos esperan ver que regresa y haga una nueva aparición es Anakin Skywalker. De acuerdo a un rumor publicado por el portal We Got This Covered será exactamente lo que sucederá, con una supuesta confirmación que Hayden Christensen estará en la película, aunque se desconoce en qué capacidad.

Podría ser como un fantasma de la fuerza, podría ser reciclando imágenes de películas pasadas en algún tipo de flashback o por medio de voces que alguno de los personajes escuchen durante la película como sucedió con Rey en El despertar de la fuerza.

Continuará...

Aunque el relato de la familia Skywalker termine aquí, 'Star Wars' aún tiene mucha vida por delante.

Pronto llega a Disney+ la primera serie de acción real de la franquicia, 'The Mandalorian', hay dos más en camino (Una sobre Obi-Wan Kenobi y otra de Cassian Andor) y una nueva trilogía cinematográfica que preparan los creadores de 'Juego de Tronos' (Se cree que basada en 'Los Caballeros de la Antigua República').

Curiosidades