Marchan por Rigoberto, tras cumplirse dos semanas de su desapariciÃ³n en Los Mochis

Marchan por Rigoberto, tras cumplirse dos semanas de su desaparición en Los Mochis

Familiares y amigos del joven Rigoberto Gastélum Fierro, acompañados por integrantes de Las Rastreadoras de El Fuerte, marcharon la tarde de este jueves y se plantaron en la Vicefiscalía Zona Norte, para exigir respuestas

Carlos Bojórquez

AHOME._ Familiares y amigos del joven Rigoberto Gastélum Fierro, acompañados por integrantes de Las Rastreadoras de El Fuerte, marcharon la tarde de este jueves en el Centro de Los Mochis y se plantaron en la Vicefiscalía Zona Norte, para exigir respuestas tras cumplirse dos semanas de su desaparición.

Rigoberto Gastélum Murillo, padre del joven, informó que su desaparición se registró alrededor de las 19:00 horas del 24 de agosto, cuando fue al Centro a cortarse el cabello y comprar unas libretas.

"Una muchacha declaró que supuestamente vio cuando lo llevaba una persona pues casi casi a fuerzas, por la Hidalgo y Guillermo Prieto", contó.

Rigoberto, de 27 años de edad, es nutriólogo, e iniciaría estudios de licenciatura en Derecho. "Estoy hablando de un muchacho muy serio y respetuoso, su único vicio es comer Gansitos", expresó su padre.

Aunque se hizo la denuncia ante la Unidad Especializada en Desaparición Forzada de Personas No Localizadas o Ausentes, los familiares de Rigoberto han hecho sus propias indagaciones: preguntaron en los comercios que visitó aquel día, lo han buscado en hoteles y moteles, en hospitales, con amigos, y ya desesperados, lo han buscado también en caminos y montes.

"Es algo muy difícil. Desde que desapareció he andado buscándolo, ha sido muy cansado, ya no sabe uno si duerme o no duerme, si come o no come. Es algo desesperante", externó el señor Rigoberto.

Casi un centenar de personas acudieron a la marcha, llevando pancartas con leyendas como 'Justicia por Rigoberto', 'Hasta encontrarte' y 'Ni uno más', incluso, se leía en una manta 'Asaltan, roban y secuestran. Dónde está la Policía?'.

El padre de Rigoberto indicó que la marcha es para hacerle ver a la sociedad, y a quien tengan que hacérselo ver, que lo están buscando, 'porque no es posible que alguien desaparezca y no pase nada'.

Y aunque reconoció sentir temor por levantar la voz, dijo sentir más temor de no encontrar a su hijo.

Durante la marcha se gritaron consignas como 'El pueblo callado jamás será escuchado', 'Pueblo, escucha, esta es tu lucha', 'Gobierno farsante, desapareces estudiantes', entre otras.

Y al llegar a la Vicefiscalía se gritó 'Gobierno contesta, venimos por la respuesta', para exigir que se les atendiera.

Ahí, el señor Rigoberto consideró que la desaparición de su hijo pudo haber sido una equivocación, y pidió a sus captores que se lo devuelvan, pero también señaló que hay muchas deficiencias en materia de seguridad.

"Los del Gobierno se dan vuelo en presumir que tienen tantas cámaras de videovigilancia, pero hasta ahorita ni una pinche cámara me han enseñado. Con eso demuestran que estamos solos, no tenemos seguridad", exclamó.

El vicefiscal Jesús Arnoldo Serrano accedió a que una comitiva pasara a su oficina; la reunión duró menos de media hora.

A la salida, el padre del joven desaparecido mencionó que el vicefiscal se comprometió a seguir investigando, y confió que se ha pedido colaboración de las autoridades en ciudades como Hermosillo y Culiacán, previendo que Rigoberto haya viajado hacia esos destinos, ya sea de forma voluntaria o bajo amenaza.

"No estoy conforme, pero yo sé que este asunto es difícil. Ellos están haciendo su trabajo y hay que confiar, pero nosotros vamos a seguir buscándolo", comentó, y adelantó que radicalizarán las protestas si en 15 días no hay resultados.

Los familiares de Rigoberto pidieron a quien tenga información sobre su paradero que se comuniquen a los teléfonos 6682-258339 y 6681-434876.