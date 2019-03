Marco Antonio Ibarra y Sofía Martínez conquistan la categoría Sprint del Triatlón Pacífico

He entrenado bastante y reforzando en la carrera, declaró Ibarra Martínez

Carlos Robles

09/03/2019 | 10:50 AM

MAZATLÁN._ Los triatletas Sofía Carolina Partida del Toro y Marco Antonio Ibarra Martínez exhibieron su fortaleza y determinación al imponerse en el Gran Triatlón Pacífico Mazatlán 2019 que se celebró este sábado.

Una memorable actuación fue la que dejaron Partida del Toro e Ibarra Martínez, tras proclamarse campeones de esta competencia dentro de la categoría Sprint, en sus respectivas ramas.

En la contienda de la rama varonil, Marco Antonio dejó ver sus dotes tanto dentro como fuera del mar, para culminar la participación con un tiempo de 57:32, lo que le llevó colocarse en la cima del podio.

“Me siento muy contento del resultado, he entrenado bastante y reforzando en la carrera, pues fue lo que me ayudó a sacar el resultado, pues en la natación la prueba estuvo dura y en el ciclismo, el ritmo estuvo mantenido, pero en la carrera fui a darlo todo”, declaró Ibarra.

Durante la prueba de natación (750 metros), Ibarra Martínez terminó el trayecto en un tiempo de 10:33, para posteriormente dirigirse al ciclismo (20 kilómetros), donde culminó con marca de 29:15, y finalmente pasar al atletismo (5 kilómetros) para cerrar con 16:02.

Detrás del oriundo de Chihuahua llegó Rodrigo Maya Escalante, registrando un tiempo de 57:33, siendo un segundo de diferencia lo que le dejó con el segundo puesto, mientras que en la tercera posición culminó Antonio Gómez Mora con 58:04.

En la competencia femenil, Sofía Carolina se hizo respetar y teniendo sus mejores tiempos en las pruebas de ciclismo y atletismo terminó registrando un tiempo de 1:03:49, para quedarse con la presea dorada.

Partida del Toro inició con una ligera desventaja en la prueba de natación (750 metros), pero logró reponerse durante la competencia de ciclismo (20 kilómetros), donde terminó en 30:46 y finalmente, apretó el paso en el atletismo (5 kilómetros) para acabar en 19:23.

“Estoy cansada, pero orgullosa de este resultado, me gustó mucho la competencia y el recorrido, estoy muy contenta, aunque se me complicó la natación, logré remontar en ciclismo y atletismo, donde solamente me enfoqué en mantener el ritmo”, dijo Partida.

La segunda posición la ocupó Kathya Flores Sepúlveda al cerrar con tiempo de 1:06:45, mientras que el bronce se lo colgó Fabiola Aramburu Iturbide con marca de 1:06:49.

