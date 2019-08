FUTBOL

Marco Antonio Rodríguez se dice ‘alumno’ de Simeone y Zidane

El exárbitro, tres veces mundialista, debutará el domingo como estratega con el Salamanca

Noroeste / Redacción

Cinco años después de retirarse como árbitro, tras pitar el histórico 7-1 de Alemania sobre Brasil en el Mundial 2014, Marco Antonio Rodríguez iniciará formalmente otra carrera, pues este lunes viajó para firmar como DT del Salamanca de la Tercera División española.

Con las credenciales de UEFA, dijo aspirar a dirigir en Champions y a la Selección Mexicana. Antes de tomar el vuelo hacia Madrid, aseguró sentir la misma ilusión cuando dejó su natal Tepic para convertirse en árbitro, seguro de que dirigiría en Mundiales.

“Alguna vez dije que yo sería entrenador de la Selección Mexicana y algún día lo seré. Así inició el sueño del arbitraje cuando le dije a mi madre que me iba a México para estar en tres Mundiales, así ahora puedo sentir que voy por todo”, señaló.

“He estado trabajando para no cerrarme las puertas, incluso con los títulos UEFA aspiro a Champions, que no haya límites administrativos que no me permitan llegar a este tipo de escenarios”.

“Chiquimarco” se convertirá en el reemplazo de José Luis Trejo, quien no pudo ser acreditado para dirigir al Salamanca, el peculiar equipo que cuenta con varios jugadores aztecas, como Martín Galván, el Chatón Enríquez, Néstor Calderón y Jehú Chiapas.

Además, David Izazola es director de mercadotecnia y Ulises Zurita, exdirigente de Gallos, es el presidente. Ahora Rodríguez será el DT, inspirado en las máximas figuras europeas.

“Tuve el privilegio de compartir con el Cholo Simeone, con Zidane cuando empezaba en el Castilla y muchos entrenadores de alto nivel”, aseguró. “Hoy soy salmantino, soy Salamanca y soy feliz por ello”.