Marco FabiÃ¡n deja al Eintracht Frankfurt para jugar con el Philadelphia Union de la MLS

Marco Fabián se bajó del barco del Eintracht Frankfut de la Bundesliga, pues luego de que no alcanzara la regularidad que él esperaba, el mexicano decidió buscar nuevos rumbos, mismos que lo colocaban en el sendero de la Major League Soccer.

Después de algunas semanas de que se manejara este rumor, AS USA ha confirmado el movimiento del delantero, quien se convirtió oficialmente en jugador de la franquicia de Philadelphia Union, y la próxima semana será presentado ante los medios. Asimismo, este día, la institución estadounidense hizo oficial el fichaje a través de su cuenta de Twitter: “Philly saluda a su nuevo no. 10”.

🚨Philadelphia Union officially acquire @miseleccionmxEN Attacking Midfielder @MarcoFabian_10.

Philly, say hello to your new No. 10 👉 https://t.co/OC84FIiSMw#MarcoPHabian | #DOOP | #ThisIsPhilly pic.twitter.com/R7RtRJAtgM