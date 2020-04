Marco FabiÃ¡n le hace un guiÃ±o a Chivas del Guadalajara

Marco Fabián le hace un guiño a Chivas del Guadalajara

El volante mexicano tampoco le cierra las puertas a otros equipos

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ Marco Fabián no le cierra las puertas a Chivas.

El volante mexicano, que actualmente juega en el Al Sadd de Qatar, señaló que para él sería un 'honor' vestir de nueva cuenta la camiseta del Guadalajara, aunque también no le cierra las puertas a otro equipo en el futbol mexicano.

"Sería un honor poder vestir de nuevo la playera de Chivas; después de todo lo que viví ahí, prácticamente toda mi carrera en Chivas de representar los colores que llevo en mi corazón. Pero no le cierro las puertas a ningún otro equipo; uno nunca sabe lo que pueda pasar y no solamente en México, en cualquier parte del mundo", indicó.

Marco Jhonfai, habló también de cómo vive la cuarentena del Covid-19 en el país asiático y señaló que lleva un plan de entrenamiento diario, que el club que dirige Xavi Hernández le dio a cada uno de sus jugadores.

"Estamos aislados por el tema del coronavirus, tenemos ya 21 días totalmente en aislamiento; cuidándonos, estando en casa, encerrados. Aquí el tema empezó un poquito antes y cada día hay nuevos casos, se trata de tener un poco controlado".

NO SE SIENTE SEGURO DE LLEGAR A QATAR 2022

Por otra parte, también se refirió sobre su futuro en la Selección Mexicana, señaló que aunque no ha hablado con Gerardo Martino, DT del Tri en tiempos recientes, tiene buena relación con él. Manifestó que aunque juega en Qatar y el Mundial se juegue ahí dentro de dos años y medio, no se siente seguro de llegar a la que sería su tercera Copa del Mundo.

Fabián de la Mora llegaría con 33 años a esa justa mundialista, toda vez que el próximo 21 de julio cumplirá 31 años y el mundial se jugará entre finales de noviembre y principios de diciembre del 2022.

"Uno nunca sabe lo que pueda pasar; faltan dos años. Sería jugar mi tercer Mundial y uno siempre piensa positivo y tiene mucha fe acerca de todo; me veo en muchas situaciones. Sé que tengo aún muchas metas, pero si se va dando siempre voy a estar para aportar a la Selección, representar a mi país siempre va a ser algo muy bonito para mí, así que no lo sé. Me gusta y prefiero vivir el presente y eso se irá dando poco a poco, mi trabajo avalará el que pueda llegar a mi tercer Mundial y si no apoyar a los que estén", señaló en entrevista con TV Azteca.

LEER: Hilario Tristán, máximo anotador de Murciélagos en el Ascenso MX

(Con información de mediotiempo.com)