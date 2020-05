Marco Gonzales crea campaÃ±a para repartir alimentos

SEATTLE._ El lanzador zurdo de los Marineros de Seattle, Marco Gonzales, junto a su esposa Mónica, están buscando la manera de ayudar a familias y niños que enfrentan dificultades financieras durante la pandemia del Covid-19.

La pareja ha organizado una campaña de recaudación de fondos virtual para Northwest Harvest, una agencia estatal sin fines de lucro que se dedica a combatir el hambre.

La campaña llamada “The Gonzales Family Peanut Butter Drive” comenzó el viernes y terminará el 31 de mayo, con el objetivo de recaudar 40 mil dólares para hacer 400 mil sándwiches de mantequilla de maní para las familias de Washington. La iniciativa cuenta con el apoyo de los Marineros y Northwest Ford Dealers.

Introducing The Gonzales Family Peanut Butter Drive, supporting Northwest Harvest! This virtual food drive will help to support kids and families across the state of Washington who have become food insecure due to the Covid-19 pandemic.https://t.co/kBQxZPJS0p pic.twitter.com/PDXgjKwvlf