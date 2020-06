Marco Rodríguez tiene sentimientos encontrados con la posible llegada del Mazatlán FC

El culiacanense fue campeón en el 2000 con Monarcas Morelia

Kevin Juárez

CULIACÁN._ La posible llegada del futbol de Primera División al puerto de Mazatlán genera sentimientos encontrados en el culiacanense Marco Antonio Rodríguez Quiñónez.

El ahora entrenador universitario se siente feliz por la posible llegada del máximo circuito a tierras sinaloenses, pero por otro lado, lamentó la virtual desaparición de Monarcas Morelia, equipo con el que fue campeón en el Torneo Invierno 2000.

Marco Rodríguez fue parte del plantel michoacano que se proclamó campeón desde el manchón penal en la cancha del Toluca.

“La desaparición del equipo me genera tristeza, melancolía, pero también alegría, ya que viene un equipo de Primera División a Mazatlán. Así es el futbol, así lo manejan los directivos, todo es negocio”, comentó el estratega de la UAS.

El culiacanense de 42 años lamentó la situación que vive el pueblo michoacano, el cual prácticamente se quedó sin un equipo que el 4 de junio estaba por cumplir su aniversario número 70.

“Una pena lo que le pasó a una afición con mucho arraigo, un equipo muy querido conocido como los Ates y ahora como Monarcas Morelia, un equipo con una afición muy noble, una ciudad muy bonita para vivir”, señaló.

Marco Rodríguez recordó su paso por Monarcas y cómo fue el recibimiento de la afición purépecha tras vencer en penaltis al Toluca de José Saturnino Cardozo.

“Jugaba de delantero o de volante, donde me pusieran. A mí me tocó ser campeón en Morelia, Recuerdo que cuando quedamos campeones, tardamos como ocho horas para llegar a la ciudad porque había gente en la carretera esperándonos, gente afuera de sus casas y el estadio estaba lleno”, recordó.

Monarcas Morelia cosechó un solo título de Primera División, pero lo hizo venciendo de visitante a uno de los equipos más poderosos de esa época.

El equipo michoacano tuvo que vencer en un repechaje al Irapuato para avanzar a la Liguilla, instancia en la que superó a Pachuca, Santos y Toluca.

“Fue muy especial formar parte de ese grupo, de cómo se vivió ese torneo desde un principio, cómo se clasificó a la Liguilla. La final la ganamos en penales y de visita”, recordó el sinaloense.

El formar parte del único plantel de Monarcas que llegó a lo más alto de la Primera División es una de las mejores experiencias de Marco Rodríguez.

“Muy agradecido con Dios por eso, mis papás y hermanos estaban en el estadio. No cualquiera consigue un título”, dijo.

Tras la repentina salida del equipo de la ciudad de Morelia, jugadores como Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, Darío Franco, Héctor Mancilla y Federico Vilar, están luchando por conseguir que el futbol profesional continúe en la capital de Michoacán.

“Sería muy bueno para la ciudad tener equipo en Liga MX, es un afición muy noble. Ojalá puedan influenciar en que eso pase, sería fenomenal”, comentó.

Se vendría una vitrina importante con Mazatlán

Marco Rodríguez, quien cuenta con experiencia como entrenador en Tercera y Segunda División, declaró que la posible llegada de la Primera División a Mazatlán le abriría las puertas a muchos talentos sinaloenses.

“Es mucha la oportunidad que se presenta, ya que un equipo de Primera División debe de contar con categorías Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Segunda División. Es de todos conocido que en Sinaloa hay mucho talento, incluso esto también le ayuda a lugares como Sonora”, señaló.

Actualmente, Marco Rodríguez es entrenador de equipos infantiles y juveniles de la UAS, así como de su selección mayor.