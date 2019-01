Marcos Vizcarra y Enrique Serrato conversan sobre periodismo ético y social

El periodista y el fotoperiodista encontraron en las historias y la gente una manera de hacer periodismo ético y con sentido social

Valeria Ortega

19/01/2019 | 12:12 AM

CULIACÁN._ El periodismo, sea escrito o por medio de fotografías, se logra relatando la realidad, las personas, las historias y la sociedad, explicaron el periodista Marcos Vizcarra y el fotoperiodista Enrique Serrato, durante el conversatorio Periodismo ético y sentido social.

Ambos, encontraron en sus profesiones una manera significativa de relatar la realidad de todo aquello que conforma a la sociedad, como sus historias, la vida de las personas, los problemas sociales, los lugares y aquellos acontecimientos que marcaron a Sinaloa y a México.

Pero, ¿cómo se logra el periodismo ético y con sentido social? Para Marcos Vizcarra implica hacer periodismo no solo de declaración ni de funcionarios públicos, si no indagar en los temas o situaciones que no se ven, pero están implícitas en los problemas sociales, por ejemplo del tema de desaparecidos en el estado.

“No nos podemos olvidar de que tenemos esa necesidad, tarea y responsabilidad de nosotros que es muy bonita cuando de verdad nos gusta nuestra chamba, cuando no únicamente nos quedamos con ese periodismo de declaración, que es bueno y es importante, pero no es lo único, debería ser el 10 por ciento de nuestro 100 por ciento de chamba, debemos buscar esas personas y esas historias”, comentó.

“Es muy lamentable pensar que el periodismo son solo funcionarios públicos, porque si nosotros hacemos periodismo ético sobre eso realmente los afectados no son los funcionarios públicos, somos nosotros; y si nosotros los periodistas no estamos velando por el bien público aunque no seamos funcionarios públicos, pues entonces estamos faltando justamente al verdadero periodismo”, agregó.

En ese sentido, recordó sus inicios en el periodismo, primero en una estación de radio y posteriormente en el medio impreso donde por cinco años realizó trabajos con sentido social, sobre derechos humanos y víctimas, y obtuvo el premio Peter Mackler para el periodismo valiente y ético.

Enrique Serrato, quien ha ganado diversos premios como el Premio Nacional de Periodismo 2013 y 2016 y el Premio de Adquisición en la Bienal de Artes Plásticas UAS 2014, destacó que el fotoperiodismo le enseñó a comunicar lo que pasaba pero de una manera personal.

Es decir, con el tiempo logró conectar su gusto por la fotografía y el bien social, inició por contar historias sin incurrir en el amarillismo y de manera desinteresada.

“En esta profesión y en esta lucha de vocación, antes que nada, es decidir qué quieres hacer y para dónde vas, es algo que traes adentro y que no puedes soltarlo, y otra es esa necesidad del ser humano por contar historias, por contar algo que está pasando alrededor tuyo, ya sea por texto, ya sea por fotos, ya sea por un libro o por lo que sea”, señaló Serrato.

“El fotoperiodismo es esa herramienta que yo utilizo para ir a lugares, para conocer a personas, para conocer historias que me han echo crecer en lo personal y profesional, todo esto es un proceso y a veces creo que el proceso vale más que el resultado y el foto periodismo que me da ese motor para salir, para contar, para todo lo que estoy haciendo”, agregó.