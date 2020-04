Marcus Stroman presume de su bullpen de ensueño

NUEVA YORK._ Marcus Stroman sabe cómo adaptarse a una situación poco favorable.

El derecho de los Mets de Nueva York subió un video a las redes sociales el viernes mostrando su nuevo “bullpen,” el cual provoca envidia. En la punta de un muelle detrás de su casa en la Florida, Stroman elaboró una plataforma alzada con una loma, lo cual le permite mirar hacia al agua a la vez le lanza a un receptor a 60 pies y seis pulgadas de distancia.

Stroman no es el único que se ha beneficiando de dicho arreglo. Hace poco, subió un video en el que se le ve tirándole a Dominic Smith en plena calle. El viernes, Stroman compartió más videos de Smith ayudándolo a instalar el “bullpen” en el muelle y de Smith entrenando en el gimnasio de su casa.

Working daily with my dawg @TheRealSmith2_. Still cold with the windup variations! 🥶 #HDMH @Mets pic.twitter.com/MKP9hOmRNv