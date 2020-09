Margarita Zavala asegura que México Libre uso la plataforma Clip “para evitar sobrecitos”

La dirigente de México Libre defendió que la organización utilizó Clip para transparentar sus recursos. Ayer, el INE negó el registro de la organización como partido político

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo/AP).– La excandidata presidencial Margarita Zavala aseguró que México Libre, la organización que lidera y a la que el INE negó su registro como partido político, utilizó el sistema Clip para registrar todas las aportaciones y evitar el uso de “sobrecitos y bolsas”.

Las declaraciones de la expanista tienen lugar a dos semanas de que el periodista Carlos Loret de Mola exhibió videos que muestran a Pío López Obrador, hermano del actual Jefe del Ejecutivo, recibiendo sobres que contendrían dinero en efectivo de David León Romero, las entregas se habrían realizado en 2015.

Zavala aseguró que México Libre utilizó los servicios de la empresa Clip con la intención de transparentar sus recursos.

“Precisamente porque hemos querido ser transparentes para evitar sobrecitos y bolsas, la idea siempre es que sea bancarizado y por eso utilizamos el Clip”, dijo esta tarde en conferencia virtual con afiliados y seguidores de la agrupación.

La política aseguró que la organización entregó al Instituto Nacional Electoral (INE) los voucher que generó Clip, además de las credenciales de elector del quienes donaron acompañada de cartas de las y los donantes firmadas bajo protesta de decir la verdad.

Ciro Murayama Rendón, Consejero del INE, señaló hoy que la empresa no permite ser utilizada para llevar a cabo transacciones a partidos políticos.

“La propia empresa Clip señala que no debe usarse para transacciones a partidos políticos. Los recursos obtenidos por esa vía no fueron validados por el INE. Así, voté por no dar el registro a México Libre que obtuvo un millón de pesos por Clip”, escribió Murayama en sus redes sociales.

La propia empresa clip señala que no debe usarse para transacciones a partidos políticos. Los recursos obtenidos por esa vía no fueron validados por el @INEMexico Así, voté por no dar el registro a México Libre que obtuvo $1 millón de pesos por clip.https://t.co/PbFudVIgou pic.twitter.com/bxBo8y8Tij — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) September 5, 2020

“LO HICIMOS MUY BIEN”

Durante la conferencia virtual, Margarita Zavala dijo a las y los afiliados a México Libre que impugnarán la decisión del INE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) porque actuaron de forma correcta, además, llamó a mantener la esperanza.

“Quiero que lo sepan muy bien, estamos seguros de lo que hicimos, de que lo hicimos muy bien y de que además tenemos todo para impugnarlo”, aseguró.

También se refirió a la sesión que realizaron ayer las y los consejeros del INE como una de las “más vergonzosas para el país”.

AMLO CELEBRA LA DECISIÓN

México Libre, promovida tanto por Zavala como por su esposo, el expresidente Felipe Calderón, aspira a participar en las elecciones legislativas de 2021.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró hoy la decisión del INE que le negó a la organización el registro como partido político nacional.

Según un comunicado divulgado la medianoche del viernes, las autoridades electorales decidieron rechazar el registro porque había “más del 5 por ciento de aportaciones de personas no identificadas”, aunque la organización sí había acreditado la cifra necesaria de afiliados y asambleas.

Tanto Calderón como Zavala consideraron la negativa una artimaña política, negaron que haya donaciones no identificadas y la exprimera dama anunció que impugnarían la decisión.

Calderón fue Presidente de México de 2006 a 2012 por el conservador Partido de Acción Nacional en el que también militó su esposa hasta que en 2018 intentó contender por la presidencia como independiente pero acabó retirando su candidatura.

En un video en la cuenta de Twitter de México Libre, Zavala calificó la decisión del INE de “ridícula” y basada en “criterios salidos de ocurrencia” ya que, dijo, las autoridades electorales podían haber corroborado con los bancos la identidad de los donantes.

Contrario a derecho y sin fundamento alguno, hoy el Consejo General del @INEMexico ha negado el registro a México Libre. Queremos manifestar puntualmente que impugnaremos de inmediato esta absurda resolución. pic.twitter.com/EarZmlOLp3 — México Libre (@MexLibre_) September 5, 2020

Por su parte, el exmandatario aseguró, también en la misma red social, que los donativos se hicieron con tarjeta de crédito a través de una aplicación de teléfono y que “de cada donante proporcionamos copia de credencial, carta y recibo”.

Sin embargo, el mandatario López Obrador dijo en un video difundido el sábado en sus redes oficiales que la decisión era muestra de las “nuevas circunstancias” que vive México.

“Si Felipe (Calderón) se robó la Presidencia de la República ¿cómo no va a poder conseguir registro de un partido político, si está acostumbrado a triunfar sin escrúpulos morales de ninguna índole?”, dijo irónicamente en referencia a los comicios de 2006 en los que Calderón fue declarado ganador por el 0.62 por ciento de los votos y López Obrador denunció un fraude y protagonizó duras protestas durante meses.

“Que sigan luchando como hicimos nosotros”, le recomendó. “No hay que rendirse cuando se lucha por una causa justa”.

De las siete agrupaciones que aspiraban a convertirse en partido solo una lo consiguió, el Partido Encuentro Solidario, sucesor del Partido Encuentro Social, una agrupación de tinte evangélico que apoyó la coalición que llevó a López Obrador a la presidencia hace dos años.

– Con información de AP.