Margot Robbie y Brad Pitt bromean con Leo DiCaprio por muerte de Jack en Titanic

Durante las promociones de Once Upon a Time in Hollywood, se produjo un momento muy divertido cuando los actores le tomaron el pelo a DiCaprio por su icónico personaje

Noroeste / Redacción

21/07/2019 | 09:53 AM

Foto: Internet

Leonardo DiCaprio es uno de los mejores actores de su generación y ha hecho todo tipo de papeles; sin embargo, tiene un rol icónico que siempre viene a la memoria de sus fans, e incluso de sus compañeros de trabajo. En una entrevista como parte de la promoción del filme “Once Upon A Time In Hollywood”, Margot Robbie y Brad Pitt se burlaron del desenlace de Jack, el rol de DiCaprio en la taquillera “Titanic”, publicó elcomercio.pe. Todo inició por una pregunta del periodista al actor sobre la razón por la que no se subió a la puerta flotante con Rose, uno de los giros más recordados de la trama. El actor solo atinó a decir: “Sin comentarios”, hecho que generó la burla de sus compañeros actores Margot Robbie y Brad Pitt, quienes no dudaron en bromear con lo ocurrido. “¿No les pediste que usaran una puerta más pequeña?”, preguntó, entre risas, Margot Robbie, quien viene atravesando un buen momento en Hollywood por su aparición en diversas producciones. Por su parte, Brad Pitt vio la incomodidad de su compañero y no se tentó el corazón para unirse a las bromas. “¡Acéptalo Leo, sí cabías (en la puerta donde naufragó Rose)!”, señaló el actor generando la risa de todos en el estudio. #Margot Robbie

# Brad Pitt

#Leo DiCaprio por

#Titanic

Sé un buen ciudadano Suscríbete al boletín Front News y recibe las noticias más importantes en tu correo todos los días. Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente Recibe noticias diarias de Noroeste.com.mx Titulares y editoriales en tu bandeja de entrada todos los dias de la semana Registrarte para recibir novedades por correo Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente

Notificaciones Entérate antes que nadie

Recibe notificaciones en tu navegador Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio