María Antonieta Gaxiola retoma el sueño olímpico

La pedalista sinaloense tiene en la mira París 2024

Noroeste / Redacción

Luego de un año en pausa, la pedalista sinaloense María Antonieta Gaxiola está lista para retomar el sueño olímpico.

Con la mira en los Juegos de París 2024, la seleccionada buscará regresar a su nivel competitivo y volver a la elite internacional.

“Tengo metas de corto, mediano y largo plazo, la más importante es llegar a unos Olímpicos. Quiero hacer historia en el ciclismo porque soy una persona que se supera día con día y a la que le gusta tener retos”, comentó la especialista en pista.

Gaxiola tiene en su hermana Luz Daniela y su pareja, el gimnasta Daniel Corral, a sus mejores ejemplos.

“Es motivante tener a personas tan exitosas cerca, ellos te dan un empuje y es imposible no llegar lejos si los tienes a tu lado. En mi mente no existe el no puedo”.

Aunque actualmente su entrenamiento se encuentra en carga baja, en algunos meses retomará la actividad competitiva.

“Las plazas olímpicas no se ganan en una competencia, hay que trabajar años para alcanzar el objetivo. Fue difícil para mí retomar la bicicleta, pero nunca pensé el tirar la toalla porque el ciclismo me apasiona. El próximo año vienen muchas sorpresas”.

PARA SABER

María Antonieta Gaxiola participó en 2018 en el programa Exatlón México.

(Con información de COM)