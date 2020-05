María Cristina y su aventura de convertirse en madre en medio de una pandemia en Culiacán

Recuerda cómo vio venir, con algo de impotencia, una avalancha que le amenazaba con convertir sus sueños en una pesadilla

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ María Cristina aún recuerda cómo vio venir, con algo de impotencia, una avalancha que le amenazaba con convertir sus sueños en una pesadilla.

Como muchos, la primera vez que escuchó de la pandemia por el coronavirus, creyó fue era algo exagerado, a veces hasta irreal, que eran inventos del gobierno y todo le sonaba a exageración.

Hoy, con extremos cuidado, decisiones tomadas con creatividad, María Cristina Corona Sánchez, de 34 años, se convirtió en madre de Dante el pasado 4 de mayo, en medio de una pandemia que maltrata a Culiacán, la capital de Sinaloa, a un ritmo de entre 60 y 80 casos de contagios diarios confirmados y más de 200 fallecimientos.

Sólo ese día, la Secretaría de Salud confirmó 56 nuevos pacientes infectados de coronavirus en Sinaloa, 44 de ellos de Culiacán y el fallecimiento de tres, también dos de ellos de la capital de Sinaloa.

María Cristina sale del confinamiento bien protegida para sus consultas de seguimiento, no permite visitas, incluso sus padres ni sus suegros conocen al pequeño. Sus amistades sólo los han visto por la fotografías y videos que ella y su esposo Rosario López López comparten en redes sociales.

Lo de María Cristina es caso de esperanza de que la situación en Culiacán, en Sinaloa y el mundo mejore, y festejará su primer Día de la Madres en medio de una pandemia.

Con siete meses de embarazo, sus planes comenzaron a cambiar

“Al principio, cuando empezó a circular en la redes que había llegado el virus, como mucha gente pensaba ‘qué pancheros, ha de ser algo del gobierno’. Estaba en esos días ya cerca mi babe shower”, recuerda.

Eran mediados de marzo y ya las autoridades comenzaban a sugerir la sana distancia y evitar las conglomeraciones como medidas de prevención ante la llegada del coronavirus a Sinaloa.

“Creí que no era para tanto, además el baby shower era con mi familia y amigos, ‘no creo que haya riesgo’. Muchos me decían no lo hagas, y obviamente yo quería hacerlo, ya tenía todo preparado, todo listo”, recalca.

“Después fue cuando empezamos a ver que ya no hubo clases, que estaban cerrando negocios. Yo miraba que eso se veía venir, varias amiga me sugirieron que lo pospusiera, pero yo sabía que si lo posponía no iba a alcanzar, ya no iba a ser baby shower, iba a ser bienvenida”.

María Cristina no dio paso atrás, por ser el primer bebé que da a luz.

El 19 de marzo hizo la reunión, originalmente preparada para 50 personas, terminó para 35.

“Obviamente no fue toda la gente, la mayoría que fue ya tenían ese miedito. Otras fueron diciendo no pasa nada”, detalla.

Cada día que pasaba, el miedo por la pandemia y la posibilidad de que ella se pudiera contagiar, o que le ocurriera algo a Danto, era mayor.

“Dije: Sí es en serio, cuando empecé a ver toda las cifras, los muertos y iba aumentado todos los contagios, y los muertos. Me cayó el 20, un balde de agua fría, de que es una realidad, y me dije: me tengo que cuidar, esto es en serio”, exclama.

María Cristina accedió a contar su historia de cómo atravesó la pandemia para dar a luz a Dante por teléfono.

En su casa nadie entra, sólo sale su esposo cuando hay que ir por víveres, y todo bajo un cuidado extremo. El apartado de la ropa que se usa para ir a la calle y el baño inmediato a la llegada, el uso de agua con alcohol y gel antibaterial. La aduana de desinfectante para cada producto nuevo que entra y el desecho de bolsas, cartones y demás empaques.

- ¿Cómo te cambió la vida y los planes esta pandemia?

“Me cambió muchísimo, todo, dio un giro todo, porque yo siempre he trabajado, desde hace muchísimos años estoy acostumbrada a estar activa, ir a mi trabajo, los horarios y todo. De repente que se viene esto. En mi trabajo sí me dejaron venirme a mi casa, casi inmediatamente, nada más pasaron unas cuantas semanas y me mandaron a la casa, eso mucho antes de que se diera mi incapacidad por maternidad.

Las tuve desde dos meses antes de tener a mi bebé, y de hecho, yo tenía otros planes totalmente diferentes. Como todo mi embarazo fue bueno, no tenía ninguna complicación, mi incapacidad la iba a ocupar en la semana 38, el sábado pasado, y hasta ese día iba a dejar de trabajar, pero salí mucho antes de ese tiempo y de alguna forma empezó el estrés.

Explica que quería mantenerse en el trabajo el mayor tiempo posible, para poder disfrutar su incapacidad después de que Dante naciera.

“Y eso (la contingencia) ya no me lo permitió, de entrada los primeros días me los pasé encerrada compleamente. Obviamente mi embarazo era lo más importante, que no salimos a nada de la casa, sólo a mis consultas de cada mes y conforme se acercaba (el parto), iba cada 15 días o cada semana. Fue muy agobiante al principio adaptarme a ese cambio”, recuerda.

El miedo de compartir cama en un lugar con contagios

El encierro le permitió también perfeccionar sus planes. Tenía claro que no quería dar a luz a Dante en un hospital que tuviera pacientes infectados por el Covid-19. Ni público ni privado.

“Sí era mi opción siempre en una clínica privada, pero no sabía en cuál primero. El Seguro me da miedo, pero pues a como están las cosas, pues mucho más, pero las opciones que fuimos viendo, una resulta que también tenían un caso de Covid, entonces fue que pensamos que había riesgo también. Fue más desesperante”, dijo.

“Te lo juro que hasta pensamos en el parto en casa, me da mucho miedo, pero es era última opción en el mundo. ‘Vamos viendo quién, cómo, cuánto’, sí nos pasó por la cabeza a mí y a mi esposo, y lo paticamos”.

Detalla que hallaron dos opciones que les aseguraron estar libres de atenciones a pacientes por Covid, una de ellas la clínica de fertilidad en donde al final nació Dante.

“Nos dio mucha tranquilidad, porque además es una clínica bien chiquita. Tres habitaciones, y no haces una fila de lista de espera, la verdad que nos dio mucha confianza, nos minimizó un poco el miedo, pero regresaba al saber que teníamos que salir a la calle”, reitera.

“Hoy mismo fuimos a una clínica para la vacunas que le tocan (viernes), es sacar al bebé también... entonces claro que sentimos así el miedo, de exponerlo, pero afortunadamente hemos encontrado clínicas y lugares que sí están cumpliendo con todas las normas que está diciendo la Secretaría de Salud, sí te da más confianza, pero no te quita el miedo. Y tenemos que seguir saliendo a las consultas”.

- ¿Cómo recibió tu familia la noticia, no tuvieron miedo?

Eso también fue otra cosa en la que todo cambió, porque desde siempre mi mamá y mi suegra era un hecho que iban a estar aquí las dos, y habían dicho, se pusieron de acuerdo, estar una semana cada quien para ayudarnos, para estar aquí conmigo, porque fue cesárea, pero la doctora nos dijo: olvídense, ustedes no pueden recibir a nadie. Ustedes dos en casa, ustedes dos con su bebé, pueden salir adelante, atenderlo y todo.

De hecho mis papás y mis suegros no conocen en persona a mi bebé. Sólo lo han visto en fotos y en videos que les he mandado. Así conocen a su nieto, nada más. No lo conocen en persona.

María Cristina admite que sabía que todo cambiaría, pero nunca imaginó que algo así pudiera pasar.

“Así nos tocó y ni modo, y estamos tomando todas las indicaciones que nos están diciendo. Tenemos que esperar a que esto ya se vaya a apagando”, dice.

“A nuestras amistades también les dijimos, a los tíos, los primos, nuestras amistades que se mueren también por conocer al bebé, sólo fotos, videos, mandándoles también, y preguntando cómo está a cada rato. Era un hecho que todos sabíamos que no íbamos a recibir visitas, pero por si acaso, por redes avisamos que no íbamos a estar recibiendo”.

Al momento de compartir su historia, María Cristina tiene apenas cinco días con Dante, quien nació con 3.200 kilogramos de peso.

- Ahora que ya eres mamá, ¿es como lo imaginabas?

Es algo que apenas hasta que se vive lo entiendes, te cuentan muchas historias o lo vives a través de tus amigas más cercanas, pero nunca es la misma a cuando ya te conviertes en mamá. Gracia a Dios que todo salió bien, pero sí hubo momentos así de estrés, previos desde el embarazo.