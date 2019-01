María Dolores Lizárraga recibe Sentra 2018 por su lealtad a Noroeste en Mazatlán

La suscriptora gradece a esta casa editora por su sorteo del 45 aniversario, en el que participó con dos boletos

Fernanda Magallanes

Acompañada por dos de sus hijos y un nieto, María Dolores Lizárraga Muñoz llegó a Noroeste para recibir las llaves de su Nissan Sentra 2018, premio del sorteo por el 45 aniversario de Grupo Editorial Noroeste.

La emoción resaltaba en sus ojos y en su sonrisa, no podía creer lo que había ganado, incluso, llegó a pensar que era una extorsión, hasta que lo corroboró y lo marcó como su regalo de Reyes Magos.

Participó con dos boletos, es la primera vez que compra una suscripción, sin embargo, aunque tiene años como lectora de Noroeste, pues dice que tener el papel en sus manos es más valioso que verlo a través de un aparato electrónico.

“Tengo mucha emoción, estaba viendo la televisión con mi hijo mayor y me llamaron de la Gran Plaza y me dijeron que dentro de 10 minutos me querían ahí, en 10 minutos no me arreglo, no llego en 10 minutos, fue cuando me dijeron que viniera a Noroeste por el carro”, declaró.

“Es la primera vez que soy suscriptora, que compro el periódico, pues ya muchos años y es la primera vez también que participo en el sorteo y gané, con dos boletos”, comentó.

Desde septiembre de 2018, Noroeste lanzó la campaña del sorteo, la cual se hizo en coordinación con patrocinadores como Nissan, Gran Plaza, Cimaco, Centro de Convenciones, Club Venados, Econollantas, Red Petroil y MaxSi.

La dinámica consistía en que cada suscriptor llenaba un papel con sus datos personales y en cada uno se colocaba el número de pelotas aproximadas que tenía el vehículo adentro, el más cercano o el número exacto sería el ganador.

El número de pelotas en total que contenía el vehículo eran 4 mil 879.

“Pensábamos que era extorisión, le dije a mi hijo, en otras ocasiones sí me han hablado para engañarme, pero me hablaron para confirmar y ahora sí les creí. Gracias a Noroeste que hace estas rifas para los suscriptores y para todos los que compramos el periódico”, dijo María Dolores.