María Espinoza baja de intensidad su ritmo de entrenamiento

La taekwondoín sinaloense se concentrará en evitar lesiones para buscar su cuarta participación en una justa veraniega

Noroeste / Redacción

Mantenerse en forma los próximos 15 meses será una de las prioridades de María Espinoza, triple medallista olímpica y mundial.

Luego del aplazamiento de los Juegos Olímpicos en Tokio, la taekwondoín sinaloense se concentrará en evitar lesiones para buscar su cuarta participación en una justa veraniega.

“Debo cuidarme más, ser disciplinada en la alimentación y la parte física para que mi cuerpo esté bien. También tengo que mantenerme motivada”, comentó la sinaloense.

Espinoza, quien se encuentra en Querétaro, confesó que su ritmo de entrenamiento ha bajado por carecer de las herramientas deportivas necesarias.

“Bajó mucho la intensidad, los ejercicios no son los mismos porque no tengo los aparatos y la gente con la que practico no tienen una estatura parecida a los rivales que enfrento; me mantengo activa aunque no entrenando al cien por ciento”.

Recuperar la forma física a la que está acostumbrada llevará un tiempo.

“Estaba pasando por un buen momento cuando todo se detuvo, es difícil para todos adaptarnos, pero tendremos tiempo para realizar los ajustes necesarios. Una vez superada la crisis, lo mejor será seguir con la dinámica, buscar mis cuartos Juegos y aportar motivación al equipo”.

Para María, aplazar la justa veraniega un año fue la mejor decisión.

“Era lógico que todo se pospusiera porque nadie está entrenando al cien por ciento, hay que verle el lado bueno y aprovechar este tiempo para estar con la familia”.

Aunque fue Briseida Acosta la que obtuvo la plaza olímpica en la categoría de +67 kilogramos, María Espinoza podría asistir a Tokio si la vence en un combate interno con fecha por definir.