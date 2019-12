María Espinoza confía en que se lograrán cuatro cupos olímpicos en Torneo Continental

La triple medallista olímpica prefiere dejar atrás los sinsabores tras no conseguir los boletos vía ranking

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉxICO._ Aunque el panorama de clasificación olímpica se ha complicado para la selección mexicana de taekwondo, María Espinoza confía en que las cuatro plazas se conseguirán en el Torneo Continental que se llevará a cabo el 11 y 12 de marzo próximo en Costa Rica.

La triple medallista olímpica prefiere dejar atrás los sinsabores tras no conseguir los boletos vía ranking y concentrarse en su última oportunidad de asistir a Tokio 2020.

“Nuestra energía debe enfocarse en el Continental, lo importante es darse cuenta de los errores y seguir adelante sin voltear a lo que no se hizo bien”, comentó la sinaloense.

Este ciclo ha sido diferente para Espinoza, de 32 años de edad.

“Algunos torneos me cuestan más trabajo que otros, pero me sigue gustando competir y eso me mantiene en la pelea. El taekwondo cambia constantemente, así como las características de los atletas, las patadas y puntuaciones, eso es lo que me gusta experimentar”.

Durante enero, la selección tendrá un campamento en Corea y después asistirá al México Open y el Abierto de Estados Unidos.

“Creo que todos mis compañeros tienen muchas cualidades y darán todo para lograr su plaza. Todos tenemos muchas ilusiones de asistir a Tokio, así que buscaremos llegar a la final para ser uno de los invitados”, agregó.

Los candidatos para buscar los cuatro lugares olímpicos son: Daniela Souza (-49 kg), María Espinoza y Briseida Acosta (+67kg), Brandon Plaza, César Rodríguez y Carlos Navarro (-58kg), además de Carlos Sansores y Bryan Plaza (+80).