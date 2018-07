María Espinoza prepara artillería rumbo al Panamericano de Taekwondo USA 2018 - Noroeste

TAEKWONDO

María Espinoza prepara artillería rumbo al Panamericano de Taekwondo USA 2018

La tres veces medallista olímpica buscará la presea de oro en la justa continental y en el Open que se realizará en la misma sede

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO (CONADE)._ La subcampeona olímpica de taekwondo, María del Rosario Espinoza, viajará en los próximos días a Washington, Estados Unidos, para competir en el Campeonato Panamericano que se llevará a cabo el 13 de julio y en el Abierto Panamericano, que se realizará posteriormente en la misma sede, con el objetivo de obtener las preseas doradas en ambas justas.

“Me siento muy bien, han sido cuatro meses en los cuales me enfoqué mucho en mi preparación, cambié algunas cosas y me siento muy motivada para este Campeonato Panamericano, al igual que para el Open y estoy consciente de que todo va paso a paso, así que no me presiono tampoco, más que nada, este Panamericano voy a disfrutarlo”, afirmó la sinaloense, quien llegó al podio olímpico en las ediciones de Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016.

Sobre su evolución como atleta, María compartió que siempre busca mejorar en cada aspecto.

“Si ha cambiado un poco mi estilo de combate, en cuestión de que me he enfocado mucho a las debilidades que yo tenía y mejorar mis fortalezas, más que nada analizándome, entonces ha habido ese cambio, porque me enfoqué en cuáles eran mis puntos más débiles e hicimos mucho énfasis en el entrenamiento”, reconoció la atleta ícono del taekwondo de México.

Respecto a sus rivales en el Panamericano, María Espinoza opinó que nunca hay rival pequeño.

“Yo creo que para todas las competidoras el objetivo siempre es ganar, creo que en América siempre ha habido buen nivel y tampoco me puedo confiar, para mí todas son rivales muy fuertes y debo estar enfocada en lo que es mi trabajo”, admitió.

La originaria de La Brecha, Guasave, Sinaloa, informó que viajará junto con la selección nacional a Estados Unidos, el próximo martes.

“Todos competimos el 13 de julio y después yo peleo también el domingo 15, que será el Open, en el que se dan 10 puntos, si todo sale bien, serán 50 puntos en total, que es el objetivo”, destacó.

Después de esos dos eventos, María del Rosario tendrá una semana de descanso, antes de regresar a su concentración, en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), de la CONADE, para continuar con su preparación con mira a su siguiente objetivo internacional, el Grand Prix de China, Taipéi, que será a mediados de septiembre y que también otorgará 40 puntos en el ranking internacional.

Por último, la medallista mundial de Muju 2017, añadió que en noviembre, planea asistir al Grand Prix Final de Taekwondo, justa con la que cerraría su año competitivo.

