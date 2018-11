María, hija de Mariana Levy, vence sus temores a actuar

Tras la muerte de su madre, María Levy dijo que le fue muy complicado lidiar con los medios, pero eso ya quedó atrás

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ Nueve años tenía apenas María Levy, hija de Ariel López Padilla y Mariana Levy, cuando su madre falleció, este suceso en su vida la dejó sin ganas de saber nada del mundo del entretenimiento, aún cuando siempre quiso ser actriz, pero ahora ha decidido hacer sus temores a un lado.

“Ahora estoy en un momento en el que me estoy permitiendo ser yo y me estoy dando la oportunidad de explorar absolutamente todo y de hacer las cosas que más miedo me dan, entre ellas estaba actuar, y por eso decidí meterme a un curso y me sentí muy bien”, señaló la joven de 22 años en Hechos AM.

Levy, quien hasta hace unos meses dijo querer hacer una carrera como modelo, señaló que su molestia hacia el ambiente artístico quedó atrás.

“Cuando era niña lo que más quería era ser ‘actora’. Cuando pasó todo esto —la muerte de su madre— me dolió tanto que decidí sacarlo por completo de mi vida”, explicó.

María señaló que su negativa a pertenecer al mundo artístico se debía a que para ella fue muy complicado lidiar con los medios de comunicación los años después de la muerte de su madre.

“Fue muy difícil para mí de chiquita lidiar con tantas situaciones sin entender nada, pero venía de una familia que estaba tan involucrada en el medio, pasando por una situación tan dolorosa, un duelo y teniendo al mismo tiempo todos los medios encima, entonces como que me enojé mucho y lo bloqueé”, indicó.

Por otra parte, María añadió que la relación con su abuela Talina Fernández ha mejorado y que llevan una buena amistad.

La madre de María, Mariana Levy, falleció el 29 de abril de 2005 de un infarto.