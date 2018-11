María Liliana lleva 10 años vendiendo cacahuates en el Día de Muertos

La comerciante continúa una tradicion que da sustento a su familia, en el panteón de Rosario

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Para María Sánchez Zambrano, desde hace diez años aprovecha el Día de Muertos para ofrecer su cacahuate tostado.

Conocida como la esposa del "cahuate-pistache", en quien se basa la famosa canción de la banda MS, que compusiera la banda Costa Brava, refiere que acude todos los años para cubrir algunos gastos de la familia.

"Cada año venimos al panteón desde hace diez años aproximadamente, es que la familia de mi marido son comerciantes del cacahuate", dijo.

Expuso que siempre acude el día de angelitos y de muertos, pero este año no le fue posible porque se quebró su brazo, pero el día principal no lo perdonó.

"Yo digo que cuando me muera me voy a aparecer porque siempre me ha gustado trabajar y venir a vender al panteón", dijo en entre risas.

Acude desde las 8:00 horas con su canasto con alrededor de 30 a 40 kilos de cacahuates que se tateman en un tambo acondicionado para poder ofertarlo después.

"Bendito sea Dios nunca se me queda, cuando termino temprano siempre traigo unos kilos más".

Reconoce que es un oficio noble que se ha pasado de generación, de su suegro a su esposo y cuñados, del cual han sostenido a sus familias.