María llama a la población a apoyar a damnificados

Estoy aquí porque si un día lo necesito, quiero que alguien lo haga por mí, como yo por ellos, comenta la joven voluntaria

Fernando Díaz

21/09/2018 | 12:43 AM

CULIACÁN._ María tiene 19 años, desde ayer se encuentra como voluntaria en el albergue instalado en la Universidad Autónoma de Occidente, con el claro propósito de ayudar a los afectados por las intensas lluvias registradas en la capital sinaloense.

“Miré muchos videos en las redes sociales y eso me llenó de tristeza. Era tanta la gente que pasó por algo tan duro. No es mucho en lo que puedo ayudar, pero mis manos no faltarán”, expresó.

La adolescente señala que esta no es la primera vez que presta su apoyo para ofrecer servicios en situaciones de desastres.

“Hace un año fui voluntaria en Cruz Roja, en el centro de acopio para los damnificados por el sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México”, recordó.

María segura que el deber de la sociedad es siempre brindar una mano al que lo necesite porque todo lo bueno se regresa.

“Como sociedad siempre debemos ayudar y estar para los otros, como ellos como nosotros”, dijo.

La Universidad Autónoma de Occidente, en Culiacán albergó a 80 personas damnificadas por las lluvias registradas ayer en la capital sinaloense.