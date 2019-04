María Muñiz cuida el único Paralibros de Mazatlán

El proyecto, que se desarrolla en la Colonia Francisco Villa, cumple siete años

Fernando Espinoza

Conaculta instaló hace 7 años 10 Paralibros en diferentes ciudades de Sinaloa, de los cuales cinco funcionan en óptimas condiciones, el único que hay en Mazatlán lo conserva la promotora de lectura María Muñiz.

Los otros cuatro se encuentran en Guamúchil, dos en Los Mochis y uno más en Escuinapa, el de Mazatlán está instalado en la Plazuela de la Colonia Francisco Villa y cuenta con aproximadamente mil libros en sus dos vitrinas, atiende cada domingo a niños, jóvenes y adultos, que buscan la lectura; el proyecto festejó, este domingo, siete años de trabajo, de los cuales María Muñiz compartió que ha tenido que sortear algunas dificultades.

“Festejamos siete años de trabajo constante de promover la lectura y, a través de los libros y la lectura, acercar a las personas al arte; tenemos libros que hablan de la pintura, de la escultura, algunos didácticos para niños, otros para jóvenes, tenemos, en las dos vitrinas de este Paralibros, alrededor de mil libros”, compartió María Muñiz.

Dentro de las dificultades que ha tenido que sortear es la falta de acervo de libros, el ruido de locales que rodean la plazuela y la falta de higiene de los que visitan el Paralibros cuando no está en uso.

“Una dificultad muy grande a la que nos enfrentamos es que aquí cerca está un lugar donde venden música pirata y la ponen a todo volumen; parece que no hay autoridad que regule esta situación, otra de las dificultades es que siempre tenemos que llegar lavando porque la banca se queda expuesta, como es un espacio libre, algunos señores teporochitos se vienen a tomar aquí y hacen de sus necesidades, otra dificultad muy grande es que a veces pasan niños que se quieren quedar a leer y las mamás les dicen ‘no, no, no pierdas el tiempo’, tengo que alcanzarlas para hablar con ellas”, dijo la promotora cultural.

Dentro de las actividades que realiza María Muñiz en el Paralibros es una mesa de regalos, donde las personas pueden donar sus libros para que otras los tomen gratuitamente. Dentro de los planes a futuro mencionó que está por meter un programa de clases de pintura, pero aún falta aterrizarlo.