Mariah Carey acusa a su hermana de haber intentado 'venderla'

La cantante respondió finalmente a la polémica que inició su hermana Allison al recordar la forma en que su madre le habría obligado a prostituirse

Noroeste / Redacción

Mariah Carey decidió responder por fin a las declaraciones incendiarias y demás polémicas que ha protagonizado últimamente su hermana mayor Allison, quien el pasado verano interponía una denuncia contra su madre por haberle obligado supuestamente a prostituirse durante su infancia y adolescencia, sin olvidar los reproches que ha dirigido desde tiempos inmemoriales a la intérprete por la situación de "abandono" en que le habría dejado por ello.

A su paso por el nuevo programa de entrevistas de la presentadora Oprah Winfrey, 'The Oprah Conversation', la cantante ofreció de primera mano algunas de las revelaciones tan íntimas que contiene su próximo libro de memorias, 'The Meaning of Mariah Carey', entre las que destaca una espeluznante anécdota en la que Allison ejerce precisamente de agresora y no de víctima.

Según su testimonio, con solo 12 años la artista fue "drogada" en una ocasión por su hermana, a base de una combinación de tranquilizantes y otras sustancias, e incluso llegó a ofrecerle cocaína antes de infligirle graves heridas -quemaduras de tercer grado, nada menos- que, posteriormente y sin establecer todavía muy bien la relación entre ambos eventos, la llevaron a tratar de "venderla" a un proxeneta.

La diva también ha tenido palabras muy duras para su hermano mayor Morgan, al que ha descrito como un tipo "muy violento" que hizo de su vida un "tormento", tanto por las palizas que le propinaba como por el ambiente de tensión continua que creó en su entorno doméstico.

Hay que recordar que los padres de la artista se divorciaron cuando ella tenía solo 3 años, citó quien.com.

Qué dice Tommy Mottola, hoy esposo de Thalía

Se espera -en gran parte porque ella misma ha contribuido a avivar estos rumores- que parte del libro se centre en su vida amorosa, lo cual incluye a su primer esposo y, desde luego, no le habrá faltado material jugoso con el que ocupar páginas, porque su unión ha dado pie a todo tipo de leyendas urbanas, como que él la espiaba a través de las cámaras de seguridad de la mansión en la que vivían.

Sin embargo, Tommy Mottola dejó claro que no le preocupa demasiado lo que pueda contar la diva de la música, a quien no guarda ningún tipo de rencor.

"Me siento muy satisfecho de haber jugado un papel en el éxito increíble y muy merecido que ha cosechado Mariah, y sigo deseándole solo lo mejor tanto a ella como a su familia", ha afirmado el productor en un breve comunicado al portal Page Six.