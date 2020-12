En redes sociales

Mariah Carey, Ariana Grande y Jennifer Hudson dan una nueva vida a ‘Oh, Santa!’

Rodeadas de ayudantes de Papa Noel, y en sus mejores galas, cantan dando la bienvenida a la Navidad

Noroeste / Redacción

Oh Santa! es una de las canciones navideñas que nos acompaña en esta temporada desde que salió en 2010. Diez años más tarde, Mariah Carey ha querido darle una nueva vida junto a Ariana Grande y Jennifer Hudson que también han co-escrito este tema con ella, publicó la cadena de radio los 40 principales.

Esta canción sale con motivo del nuevo programa especial de la autora en Apple TV+ llamado Mariah Carey’s Magical Christmas Especial.

Rodeadas de ayudantes de Papá Noel y con un escenario exclusivamente para ellas en lo que parece una fábrica de regalos, han cantado esta nueva versión que viene para arreglarnos las navidades.

Ellas se ven ideales en traje de gala: la protagonista ha optado por un vestido verde estampado, Grande por otro de terciopelo y Hudson ha preferido las lentejuelas.

Carey, como todos los años, ya encabeza las listas internacionales en el mes de diciembre. Y aunque nos encante este nuevo tema, no sabemos si será tan rentable como All I Want For Christmas is You el himno de la Navidad que le ha embolsado a la artista más de 60 millones de dólares desde su lanzamiento en 1994.