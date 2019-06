MariÃ¡n Oviedo busca un lugar en la mÃºsica

Marián Oviedo busca un lugar en la música

La cantante sonorense alista un disco de la mano de Luciano Luna

Fernando Espinoza

Desde hace tres años, Marián Oviedo comenzó a escribir su camino en la industria de la música, usando las redes sociales como foro, saltó a la fama haciendo covers de éxitos de banda, adaptándolos a un estilo balada acústica; ahora, alista su primer disco con canciones inéditas de la mano del compositor sinaloense Luciano Luna.

Mientras el disco se termina de cocinar, la cantante sonorense promociona el tema Conquistarte, una canción romántica escrita por ella, la primera, y a la par se prepara para sacar Fui demasiado para ti, un tema que compuso Luciano Luna para ella, a quien la conoció precisamente a tráves de las redes sociales, por medio de un video que hizo de uno de sus temas, ahora, trabajan de la mano, y Marián forma parte del sello discográfico de Luna, junto a Cuitla Vega.

“Conquistarte es la primer canción mía que me atreví a grabar y ha tenido un resultado muy bonito, me ha dado como una nueva dirección de a dónde quiero ir con mi proyecto, la canción habla de una historia desde el punto de vista de una mujer que quiere conquistar al hombre y no esperar a ser conquistada, que es un caso que no se da mucho y me di cuenta que yo quería cantar ese tipo de canciones en las que las mujeres se pudieran identificar”, compartió Marián en entrevista en las instalaciones de Noroeste.

Apenas el año pasado se conocieron Luciano y Marián, las redes sociales los acercaron, el multipremiado compositor es ahora el productor de la cantante y juntos empezaron a crear un proyecto formal, de este modo la joven dejará de cantar cóver para tener sus propios temas, algo que considera un reto, pues ve una gran diferencia entre proponerle al público su propia versión de un tema que ya es exitoso, a ofrecer su propia música.

“Hace unos meses apenas que comencé a trabajar con Luciano, yo subía videos de cóver de canciones del regional y pues muchas de ellas son de Luciano, eventualmente él descubrió mis videos en redes y nos comenzamos a escribir, nos conocimos en persona el año pasado, en un evento, y él me dio la oportunidad de crear un proyecto más profesional y ya no ser solo la cantante de youTube”, explicó.

Aunque el estilo de Marián son las baladas, está experimentando con el mariachi y está preparando una nueva faceta, que conocerán en el próximo disco, que es probable que salga en el mes de julio.

A dueto con Cuitla Vega

Marián ha tenido la oportunidad de compartir el escenario con artistas como Julión Álvarez y Sin Bandera, y ahora trabaja de la mano del cantautor Cuitla Vega, con quien prepara tres fechas para dar conciertos en conjunto, en Sinaloa.

Las voces de los jóvenes cantantes sonarán en Culiacán, Guamuchil, Los Mochis y Guasave, donde presentarán un repertorio muy variado e interpretarán temas en conjunto, los dpias 28 y 29 de junio, 4 y 5 de julio, respectivamente.

SÍGALA

En las redes sociales como @marianoficialmx y en Youtube como Marian Oviedo