Mariana Valenzuela, la sinaloense con pasado en la NBA Academy que jugará con la Universidad Estatal de Florida

La nacida en Mazatlán, Sinaloa, es una de las jóvenes más prometedoras del baloncesto mexicano

Noroeste / Redacción

Mariana Valenzuela es una de las basquetbolistas jóvenes mexicanas más prometedoras. De Mazatlán, Sinaloa, se fue a vivir a la Ciudad de México para jugar con la Academia Conade y luego de participar en distintos campamentos NBA, seguirá su carrera con la Universidad Estatal de Florida a partir de la temporada 2021-2022. Según ESPN HoopGurlz, Mariana es la jugadora número 18 en su posición (alera/ala-pivote) y 95 general de la clase 2021 de Estados Unidos.

Es poco común encontrar jugadoras de la altura de Valenzuela (1.87 metros) en México. En la Academia Conade trabajaron sus habilidades y dio un salto en su juego. En febrero de 2019 fue invitada al campamento Basketball Without Borders, que reunió a las y los mejores prospectos de todo el planeta.

"Al principio me sentía nerviosa, como ansiosa, ya luego me fui adaptando. Me fue bien en el último juego. Siento que estaba al nivel de todas las demás siendo que yo era la más pequeña de edad", mencionó en entrevista con NBA Global durante aquel camp.

Un mes más tarde fue parte del NBA Academy Women's Program junto a las mejores prospectos de Latinoamérica, en la Ciudad de México. Su desarrollo continuó de la mano de la NBA y más adelante se unió al Academies Women's Program de África, Australia, China, India y México, además de algunas seleccionadas de Canadá y Europa para un minicamp durante el Final Four femenil de la NCAA.

"Me doy cuenta adónde puedo llegar, lograr mis sueños trabajando y cada vez mejorar más. En (mi familia) están muy orgullosos con todo lo que he logrado a mi corta edad y siempre apoyándome", apuntó previo a que fuera al evento.

Con la selección mexicana disputó el FIBA Américas U16 a mediados del 2019 y en seis partidos promedió 13.3 puntos, 15.3 rebotes y 1.2 asistencias. Ese mismo año, en el Centrobasket U17 tuvo números de 14.4 puntos, 11.4 rebotes y 1.8 asistencias, conquistando el campeonato y llevándose el MVP del torneo.

Meses más tarde de ese torneo sorprendió al comunicar que se iría a los últimos dos años de high school a la Montverde Academy en Florida. En su primer año logró ser la jugadora número 18 de toda la nación y después de que distintas universidades se acercaran para ofrecerle beca, Valenzuela ya firmó la carta de intención nacional para jugar con la Universidad Estatal de Florida.

"La versatilidad de Mariana es excepcional. Después de dirigir a jugadoras con buen tamaño que pueden tirar de tres, sabemos el valor y los problemas en los matchups que eso trae. Admiro el amor puro al juego que Mariana tiene. Es muy cuidadosa con su entrenamiento y como varias jugadoras internacionales que he dirigido, quiere jugar contra las mejores para que pueda llevar lo mejor a su país", mencionó el entrenador de FSU, Sue Semrau.

La temporada 2020-2021 de Florida empezará a partir del 25 de noviembre con otras tres jugadoras internacionales en el róster de Finlandia, Brasil y Londres.

(Con información de NBA México)