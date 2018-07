Mariano Meza Zatarain y la pantomima, un amor a primera vista - Noroeste

El arte del silencio

Mariano Meza Zatarain y la pantomima, un amor a primera vista

Mariano Meza Zatarain tiene casi 35 años de trayectoria y asegura que este arte lo ha hecho sentir feliz y realizado

Nelly Sánchez

Tenía 12 años y veía el mimodrama La escuelita, cuando Mariano Meza Zatarain sintió ese "amor a primera vista", y la pantomima lo arropó y desde entonces no lo ha soltado.

Hoy, con más de 35 años en la escena, comparte que este arte escénico le ha dado felicidad, plenitud.

"La pantomima me lo ha dado todo, pero se ha requerido disciplina. En muchos momentos me ha dado ambrosía, ese néctar de los dioses que no se puede explicar, pero ahí está y me ha hecho sentir feliz y realizado", dice.

