Marichuy: Arriba se dice una cosa, abajo otra. â€˜Siguen los muertos, la represiÃ³n, los desaparecidosâ€™

Marichuy: Arriba se dice una cosa, abajo otra. 'Siguen los muertos, la represión, los desaparecidos'

María de Jesús Patricio, precandidata a la Presidencia de México, aseguró que desde que Andrés Manuel López Obrador asumió el poder no ha habido beneficio para los pueblos, sino todo lo contrario, ya que se han agudizado los problemas en las comunidades

Madrid (SinEmbargo).– Es la primera vez que la lideresa indígena María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy, dirigente del Congreso Nacional Indígena (CNI) de México, visita Euskadi. Al pasear por las estrechas calles del Casco Viejo bilbaíno no puede evitar acordarse del famoso Callejón del Beso de Guanajuato, una callejuela de su país en la que, según cuenta la leyenda, dos amantes cuya relación estaba prohibida podían comunicarse sin que los vieran, gracias a la cercanía de los balcones de ambas casas. Marichuy visitará algunas ciudades de España, como Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Madrid, donde ofrecerá charlas en universidades y asociaciones en las que tratará temas como la vulneración de derechos que sufren las comunidades indígenas en México, lucha que encabeza desde hace años y que el año pasado la llevó hasta la precandidatura a la Presidencia en las Elecciones Federales de México, convirtiéndose en la primera mujer indígena en presentarse para el puesto. A pesar de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) respaldase su precandidatura, no logró reunir las firmas suficientes para posicionarse como una de las candidatas a la presidencia, que tras una polémica campaña terminó en manos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

¿Cómo se vive actualmente el zapatismo en México?

Ellos se siguen organizando, sigue creciendo su organización desde abajo. Hombres, mujeres y niños. Hasta nosotros los pueblos indígenas nos sorprende cuando van caminando poco a poco, no salen en los medios, no se les ve, pero ahí están, ahí siguen construyendo. Aquí me han preguntado que si es un grupo armado y mi respuesta es que aunque declararon la guerra al Gobierno en el 94, ellos decidieron que el camino correcto no era por esa vía. Ellos son parte del CNI y eso a los pueblos indígenas de México nos demuestra que se puede lograr esa organización que a veces consideramos imposible. Se puede construir un Gobierno realmente desde abajo y a la izquierda.

¿Qué supuso para usted y para su país que una mujer indígena lograra ser precandidata a las Elecciones Federales?

Participar en las elecciones de 2018 fue un pretexto no para ocupar la silla presidencial, sino para lograr visibilizar la problemática de nuestros pueblos indígenas y también ir acercándonos a los diferentes pueblos, barrios, colonias para mostrar que la única manera de ir construyendo este Gobierno realmente desde abajo es mediante la organización. Esa fue la idea de participar en el proceso electoral, decidimos meternos en “la fiesta de los ricos”, porque la consideran suya y se pasan el poder de mano en mano, por eso decidimos usar sus mismas armas para cumplir nuestros objetivos. Por eso se lanza esta propuesta y se decide conformar el Concejo Indígena del Gobierno, que es representativo de los pueblos a través de una concejala. Generalmente los puestos de arriba son para hombres, pero esta lucha que vamos construyendo desde abajo tiene que incluir mujeres, tiene que ser de manera igual. Si vemos que algo está mal es el pueblo quien debe, desde una forma organizativa, ser quien manda y el Gobierno quien obedece.

¿Y lograron ese objetivo de visibilizar las problemáticas de las comunidades indígenas?

Aunque no reunimos todas las firmas, yo creo que sí se logró. Muchos nos tomaron de ejemplo. Al principio nos decían “¿cómo si ustedes son minoría quieren aparecer”? Y nosotros decíamos “¿y por qué no”?. Es lo que falta, que el pueblo de abajo, los trabajadores del campo y de la ciudad no se sientan menos. Que veamos que tenemos los mismos valores y derechos. Nuestra dignidad es lo que nos tiene que tener con la frente en alto, porque ya basta de tanto rechazo, de tanto abandono, olvido, humillaciones que han tenido nuestros abuelos y abuelas. Por ellos yo creo que vale la pena luchar y decir que hay otras formas de comunicarnos, de relacionarnos, para ir construyendo esta nueva forma organizativa.

AMLO ha logrado llevar a la izquierda al poder por primera vez desde que se estableciera la democracia, en el año 2000. En su campaña criticó las reformas estructurales de los últimos 25 años y declaró el fin del “periodo neoliberal” en México. ¿Cómo valora hasta ahora el mandato su mandato?

Para los pueblos no ha habido mucho beneficio desde que llegó. El cambio que aseguró cuando tomó el mando, nosotros vemos que no es cierto, ha sido todo lo contrario. Se han agudizado los problemas en las comunidades, ha habido más muertos, más desaparecidos, más represión. Los intentos organizativos, el levantar la voz para decir “no estamos de acuerdo” con la intrusión de estos megaproyectos pues ha derivado, entre otros ataques, en febrero en el asesinato de nuestro compañero Samir Flores, que era miembro del CNI y él decía que su comunidad no estaba de acuerdo con la toma eléctrica que quería imponer el Proyecto Integral Morelos y ¿qué pasó? Lo asesinaron en la puerta de su casa. Eso fue una declaración de guerra a los pueblos para que no hablen, no se organicen y dejen pacíficamente las puertas abiertas para que se metan los megaproyectos.

¿Esto qué quiere decir? Que arriba se dice una cosa y abajo otra. No sólo Morelos, también Puebla, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo es una franja donde van a imponer diferentes megaproyectos como gasoductos, hidroeléctricas, eólicas o el Tren Maya. La gente ha dicho que no quiere eso, que no está de acuerdo, porque lo que va a traer es destrucción de la vida, de la tierra, los bosques, las aguas, los animales y también va a lesionar la organización de las comunidades, porque habrá en algunas comunidades que tendrá que partirlas, pasar por encima de sus bosques y sus aguas. Dicen que va a traer un beneficio ¿pero beneficio para quién? Las comunidades saben que para ellos no. Por eso creemos que no está escuchando a la gente de abajo ni le interesa escuchar. Creemos que ya ha hecho un acuerdo de ceder esas tierras para los que quieren invertir en esos proyectos.

En México el tema del colonialismo es algo muy delicado, en España el 12 de octubre es Fiesta Nacional. ¿Qué supone para usted esa fecha?

Yo lo voy a explicar desde el punto de vista de los pueblos indígenas de México. En España a ese día lo llaman el descubrimiento de América, en México lo llamamos el desangramiento de América, porque fue cuando llegaron y hubo masacres, hubo asesinatos, hubo manera de imponer algo desde fuera. Ellos llevaban, o al menos nosotros así lo vemos, una cruz en una mano y en la otra una espada y si no te convencían, te obligaban. Pero no es algo que haya acabado, lo que comenzó el 12 de octubre se sigue reproduciendo con la imposición de los megaproyectos, porque también es una forma de colonizarnos, porque son proyectos que traen muerte. En la escuela nos enseñaron que los indios eran unos salvajes y eso no es cierto. Las comunidades tienen y tenían su forma de vida. Llegaron buscando oro y plata y es lo mismo que está ocurriendo ahora, lo que no se acabó entonces lo quieren acabar ahora, es muerte, es represión. Entonces ¿qué vamos a celebrar nosotros? Sí que nos hacían creer en las escuelas que era bueno, que traían beneficio a nuestra tierra, pero ¿qué beneficio, si nos mataron a nuestra gente? Nos robaron nuestro oro, nuestra plata, eso no es traer beneficio.

En México, a pesar de que gobierne la izquierda, como comenta, hay comunidades en los pueblos que no se ven representadas. En España, la izquierda no ha conseguido formar Gobierno. ¿Por qué cree que cuesta tanto un Gobierno real de izquierdas?

Hay gente que está organizándose, luchando, y a medida que se proponga, y yo creo que lo van a lograr. Llega un tiempo en que ya de plano la gente dice “hasta aquí”, y es cuando el agua ya está llegando al cuello. El problema es que cuando hay una vida cómoda es cuando uno deja de lado la ideología. Si sentimos que hay cosas que están mal y que quisiéramos cambiar, hay que empezar a buscar esas alianzas, porque a veces parece imposible que uno solo pueda hacer todo. A medida que vamos caminando y vamos encontrando más compañeros y compañeras que van coincidiendo con nuestros ideales, con nuestra lucha, se va a ir creando una organización de izquierda, una organización desde abajo y a la izquierda, pero no simulando que son de izquierda para luego a la hora de la verdad mostrar que son de derecha. No, tiene que irse construyendo realmente desde abajo y eso se puede aplicar a cualquier país.