Marilyn Odessa rinde homenaje a su madre, la cantante Marisela

La joven cantante estrena un disco con las 10 canciones que más le gustan de Marisela, y dos más inéditas. 'Cantar las canciones de mi mamá no es cualquier cosa', dice

Fernando Espinoza

Poco más de un año le llevó a Marilyn Odessa preparar un tributo que considerara digno de su madre, la cantante Marisela. Con los nervioso a flor de piel por la respuesta que puede tener su público, y el de su mamá, acaba de estrenarlo bajo la dirección de Sergio Lizárraga, director de Lizos Music.

La propuesta de grabar canciones de Marisela siempre estuvo latente, sus amigos, productores, colegas de la música su siempre se lo recomendaban, pero nunca se sitió lista para este reto sino hasta hoy. Hace aproximadamente tres años , Marilyn Odessa llegó a la familia Lizos Music, ahí, Sergio Lizárraga, quien también es líder de Banda MS, la convenció de elegir los 10 temas que más disfrutara de su mamá, un reto que la puso a trabar duro, pues por primera ves estaba parada como artista frente a una cantante “sensacional”.

“Yo siempre lo he dicho, yo estoy muy orgullosa de ser hija de Marisela, y en este caso se siente como un gran peso, porque cantar las canciones de mi mamá no es cualquier cosa, es una cantante sensacional y en este momento me siento orgullosa del resultado del disco, la verdad es que nos enfocamos mucho en cada detalle, en cada todo que di, en cada tono que pegó la banda”, dijo Marilyn Odessa en un entrevista vía Zoom con Noroeste.

Marilyn tuvo que elegir de entre un mar de canciones exitosas de Marisela para hacer una propuesta diferente, pues las grabaciones son al ritmo de banda. Que gracias a la ayuda de Pavel Ocampo, clarinetista de la Banda MS y que funge como arreglista, logró darle al sonido de banda sinaloense un toque femenino, con acordes y tonalidades suaves.

“Cuando yo firmé que hace como tres años, yo decía yo no estoy preparada para esto, no me siento preparada ni como artista ni como cantante para cantar una canción de mi mamá, pasó el tiempo y pasaron los años y me dice Sergio, ‘yo creo que ya es el momento’, y sí ya me sentía preparada mentalmente, vocalmente, y ahorita estoy viviendo el momento”, explicó.

Adelantó que entre los temas que eligió se encuentran Vete con ella, No puedo olvidarlo, Si no te hubieras ido, El chico aquel, Adiós años, Prefiero ir sola, El chico aquel y Te devuelvo el apellido, entre otros.

Explicó que aunque no todos fueron grandes éxitos o sencillos musicales, son temas que a ella le gustan y le traen muchos recuerdos, pues en su infancia se la llevaba hora escuchándolos, y fue en ese sentimiento en el que se basó su selección.

Dentro de este disco, que nombró Homenaje a mi madre, viene dos temas inéditos que son de desamor, el primero es una composición del mazatleco Iván Gámez en colaboración con la joven cantante, se llama Como haya sido, mientras que el segundo se títula Tres Tequilas, que es una composición de Pavel Ocampo.

Quiere un dueto con Banda MS

El artista principal de Lizos Music es Banda MS, y Mari es fan de ellos desde antes de pertenecer al mismo sello discográfico, uno de sus sueños es grabar un dueto, aunque ya cantó junto a ellos en algunos de sus conciertos.

“Es un sueño de los mejores grabar con Banda MS, yo antes, mucho antes de firmar con Lizos Music, era fan de ellos, super fan, hasta mis amigos me decían ya tu cálmate con la Banda MS, ya que firmé con Lizos olvídate, mis amigas ya ni querían saber de mi, porque yo puro MS, dijo entre risas.

Pidió a sus fans que le pidan a Sergio que le conceda el sueño, “Si Dios quiere, que se me conceda ese sueño pronto, hay que decirle a Sergio, que todo el mundo se lo pida.

En diciembre del 2019, Marisela y ella grabaron el tema navideño Blanca Navidad, y aunque por lo pronto no hay planes de grabar un dueto de otro tema no descarta la posibilidad, pero tendrá que esperar porque la legendaria artista tiene una agenda muy ocupada.