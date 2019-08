Marina y policía de Guanajuato detienen a 14 personas vinculadas con los 19 cuerpos de Michoacán

Detrás de la matanza están el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Viagras, cárteles que se disputan esa entidad

Sinembargo.MX

09/08/2019 | 10:44 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– Cerca de 14 individuos fueron detenidos por la Secretaría de Marina en Guanajuato y son los principales sospechosos de asesinar a 19 personas en Uruapan el jueves, informó hoy Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante su gira por Durango.

Dijo que detrás de la matanza están el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Viagras, cárteles que se disputan Michoacán. El Cártel Jalisco se atribuyó las muertes a través de mantas. “Es la disputa del Cártel Jalisco Nueva Generación y otra organización criminal: Los Viagras. Pero ya fueron detenidos, el día de ayer por Marina y policía estatal en Guanajuato”, dijo.

“Son 14 elementos; una de las principales líneas de investigación de esas detenciones es que estos pudieran estar eventualmente vinculados a los acontecimientos de violencia de ayer en Michoacán, específicamente en Uruapan. Estamos en proceso de investigación”, añadió. Autoridades de Michoacán habrían ya identificado a 13 de las 19 personas asesinadas ayer, según Reforma.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy que a pesar del nivel de incidencia delictiva no caerá en la “trampa” de declarar la guerra, “como hicieron en otros tiempos”. El mandatario se refirió así a la “guerra” emprendida por el ex Presidente Felipe Calderón.

“Lamento mucho que se registren estos hechos de violencia, tremendos, que pierden la vida seres humanos, además por la forma en que se realizan estos crímenes, pero vamos a combatir la delincuencia, no vamos a caer en la trampa de declarar la guerra, que es lo que hicieron en otros tiempos. Nosotros vamos a combatir las causas”, respondió el mandatario a un reportero que le preguntó sobre el asesinato de 19 personas en Uruapan, Michoacán.

Además, agregó que su Gobierno insistirá en dar oportunidades a los jóvenes para que los jóvenes estén lejos de las actividades criminales: “ayer mismo, me informó la Marina, se detuvo a 14 integrantes vinculados a una banda, que no se sabe si están vinculados a estos hechos, pero se está investigando. Me llamó la atención que en esta banda hay dos de 16 años, entonces, tenemos que atender a los jóvenes, quitarle a la delincuencia los jóvenes, por eso los programas que estamos llevando a cabo”, dijo.

“Vamos a seguir con la misma estrategia y estamos seguros de que va a haber buenos resultados”, destacó.

Ayer, Adrián López Solís, Fiscal General del Estado de Michoacán, confirmó esta mañana que se hallaron los cuerpos de 19 personas en tres eventos vinculados con las disputas que mantienen los cárteles de la droga en Uruapan, Michoacán.

“La Fiscalía General del Estado de Michoacán informa que se ha dado inicio a la investigación de tres eventos registrados esta mañana en el municipio de Uruapan”, dijo en conferencia de prensa.

Asimismo, detalló que el equipo multidisciplinario de servicios periciales de la Fiscalía regional se trasladó al libramiento oriente de aquella ciudad, donde localizó nueve cuerpos sin vida, los cuales corresponden a siete hombres y dos mujeres.

LA GUERRA DE CALDERÓN

Tenía 10 días como Presidente de México cuando Felipe Calderón ordenó el Operativo Conjunto Michoacán, que con el transcurso de los meses se extendió a Baja California, Veracruz, Chihuahua y Sinaloa. Así se inició un periodo de México que algunos especialistas en seguridad nacional coinciden en llamar “Guerra contra el narcotráfico”.

El Presidente informó que se debilitaría el flujo de dinero, la red operativa y la distribución. Eso no ocurrió. En cambio, las cifras de homicidio doloso (con violencia) subieron año con año, siendo 2011 su peor registro, con 22 mil 409, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Al tiempo, al primer mandatario se le acumularon denuncias sobre abusos y violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército. Otros miles de mexicanos se esfumaron de sus hogares, los centros de trabajo, las calles, la vida. Como truculento acto de magia, estaban ahí y en dos segundos, ya no.

Felipe Calderón concluyó su sexenio con 103 mil ejecutados, según el SESNSP. Pero las cosas no pararon en ese número equivalente al saldo del reciente conflicto en Afganistán, según la ONU.

El priista Enrique Peña Nieto continuó con la misma estrategia. En octubre de 2018, cuando estaba a punto de entregar el mandato, las cifras oficiales contaban 125 mil muertes violentas, un aumento de 22 mil con respecto al Gobierno anterior.

En México, tras más de una década de una guerra contra el narcotráfico iniciada por el ex Presidente, al menos 329 mil 917 personas han sido internamente desplazadas por la violencia de 2006 a la fecha, de acuerdo con registros de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

- Con información de EFE y Dulce Olvera